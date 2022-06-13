Военная спецоперация на Украине 13 июня 2022: прямая онлайн-трансляция Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 13 июня 2022 года.

Число пострадавших из-за взрыва около ГУ МВД Мелитополя, который произошел в воскресенье 12 июня, в День России, выросло до четырех человек. До этого замначальника ГУ МВД Алексей Селиванов сообщал о двоих пострадавших. По его словам, это проходившая мимо здания девушка, которая получила несколько ранений, и мужчина, раненый в спину.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что установление мира на Украине будет стоить Киеву определенных территориальных уступок. При этом он отметил, что НАТО будет помогать Украине, чтобы усилить ее позицию в российско-украинских мирных переговорах.

Жители Донбасса восемь лет боролись за право быть русскими и показали пример того, что такое отстоять свое право самостоятельного выбора. Об этом заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Он отметил, что все происходящее сегодня в мире является большим и серьезным вызовом.

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ:

12 июня:

23:00 Боец 92-й бригады ВСУ рассказал, что военные товарищи меняли гранаты на наркотики

21:47 Президент Турции Эрдоган заявил, что политике Запада нельзя доверять

21:37 Число пострадавших в результате взрыва в Мелитополе выросло до 4 человек

21:15 Взрыв в Бердянске утром 12 июня был терактом, заявили в ГУ МВД по Запорожской области.