Располневшая до неузнаваемости певица Марина Девятова сообщила о несчастье

Певица Марина Девятова Фото: Борис КУДРЯВОВ

Марина Девятова, ставшая известной на всю Россию благодаря популярному вокальному телешоу "Народный артист-3", где стала финалисткой, находится на последних месяцах беременности. Совсем скоро певица станет мамой второй раз. Однако на пути к долгожданному счастью артистку буквально преследовали несчастья.

Марина Девятова сейчас крайне редко появляется на публике. Один из ее последних выходов в свет произошел в январе во время шоу Андрея Малахова. Тогда поклонники знаменитости буквально ахнули. Их любимица сильно располнела.

Исполнительница народных песен и сама понимает, что изменилась внешне. Но тому есть причины. Певица отметила, что пережила сильнейший стресс, ей приходилось обращаться к врачам.

"Все из-за того, что полностью полетела гормональная система. Мне приходилось невероятным трудом вытаскивать себя. Помимо специалистов, безусловно, очень помогла и помогает вера", - цитирует ее "СтарХит".

Артистка также добавила, что все понимает про свой изменившийся облик. "Есть определенные обстоятельства, над которыми я работаю", - вздыхает певица.

Сейчас Девятовой категорически нельзя нервничать. Она беременна. Знаменитость уже воспитывает дочь Ульяну, которая родилась в 2017 году. Отцом девочки является музыкант Алексей Пигуренко. За него Девятова вышла замуж в 2016 году.