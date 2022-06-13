Разбитый инсультом Николай Носков передвигается с помощью ходунков

Певец Николай Носков Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Певец Николай Носков впервые за долгое время предстал перед публикой. Разбитый инсультом артист передвигается с помощью ходунков. Под руку его поддерживал композитор Виктор Дробыш.

Николай Носков вышел на сцену Зеленого театра ВДНХ. 66-летний вокалист представил любимые публикой хиты "Снег", "Я тебя люблю", "Паранойя". Он выступал сидя.

Николай Иванович до конца так и не восстановился после инсульта. Он помнит то, что происходило давным-давно, а ближайшие события - нет. Но то, что артист стоит на ногах и поет, является сенсацией.

Напомним, пять лет назад ему поставили страшный диагноз "ишемический спинальный инсульт". Врачи не давали никаких прогнозов. Специалисты предупреждали о том, что Николай Иванович может навсегда потерять речь. В больницу музыкант попал лишь на следующий день после инсульта. В шейном отделе позвоночника певца обнаружили тромб. В срочном порядке музыканту сделали операцию.

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"Доктора сразу сказали: гарантии, что речь восстановится, - нет, шансов очень мало. Все будет зависеть уже от меня и, конечно, от качества лечения. Когда я окончательно все осознал, было шоковое состояние", - рассказывал исполнитель.

Однако Носков не опустил руки и усердно занимался. Он заново учился двигаться, говорить, играть на инструментах. Долгое время находился в стенах клиники. Потом его перевезли домой. Все время подле артиста находится его жена Марина.

"Реабилитация продолжается. Теперь восстанавливающие и поддерживающие процедуры с нами навсегда. Нейропсихологи, лечебная физкультура, массажи, иголочки, физио… Речь еще полностью не вернулась... Николай Иванович ходит, но пока с тростью. Вообще, доктора в шоке от его результатов", - делилась женщина.