Герои спецоперации «Z»: старший лейтенант Аскеров выявил диверсанта по фашистской татуировке

«Комсомолка» ежедневно знакомит читателей с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Комсомолка» ежедневно знакомит читателей с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимость и напористость руководство военного ведомства отмечает наградами и ставит в пример остальным.

Они стали свидетели тому, как киевские «стратеги» трусливо подбрасывают на позиции подразделения территориальной обороны, обстреливают дома мирных граждан на освобожденных территориях, прикрывается мирными гражданами, как «живым щитом», засылает в тыл российским военным диверсионные группы и корректировщиков артиллерии. Окружение Зеленского сейчас идет на все, лишь бы выиграть время для того, чтобы потуже набить долларами карманы своих жен и любовниц, которые уже обосновались за рубежом. Они знают, что потом они уже никому не будут нужны.

«Никогда не презирайте вашего неприятеля, каков бы он ни был, и хорошо узнавайте его оружие, его образ действовать и сражаться. Знай в чем его сила и в чем слабость врага», - предупреждал своих воинов легендарный русский полководец Александр Суворов, чтобы они не теряли осторожность на поле боя. К словам генералиссимуса стоит прислушиваться. Он не проиграл ни одного сражения.

ПРИКРЫЛ ПРОХОД КОЛОННЫ ЦЕНТРПОДВОЗА

Старший сержант Юрий Лобанов

Старший сержант Юрий Лобанов. Фото: Минобороны РФ

«Мотострелковому отделению под командованием старшего сержанта Юрия Лобанова была поставлена задача по обеспечению безопасности перемещения колонны с боеприпасами для РСЗО «Ураган» в заданный район. Противник, желая перекрыть возможность подвоза боеприпасов и тылового обеспечения на передовые позиции, предпринял попытку атаковать колонну, открыв пулеметный и минометный огонь. Находясь в конце колонны, Юрий, оценив ситуацию, переместился на фланг и открыл огонь по позициям боевиков, давая колонне возможность набрать ход и выбраться из-под обстрела. Благодаря тому, что противник был лишен возможности атаковать российскую технику, так как вынужден был укрываться от огня мотострелков под командованием Юрия Лобанова, колонне удалось выбраться из-под огня и продолжить движение. Боевая машина пехоты Юрия Лобанова получила повреждения от разорвавшегося рядом минометного снаряда и потеряла ход. Оставшись отрезанными от основных сил, Юрий доложил командованию о нападении, после чего организовал круговую оборону и приступил к отражению наступления превосходящих сил националистов. Благодаря высокому профессионализму старшего сержанта Юрия Лобанова, мотострелки до прибытия основных сил продолжали уничтожать националистов и не допустили захвата БМП и людей в плен. После прибытия подкрепления националисты были вынуждены отступить. За мужество, проявленные при выполнении поставленной задачи старший сержант Юрий Лобанов награжден медалью Суворова».

СКОРАЕКТИРОВАЛ АРТИЛЛЕРИЮ ПО ГРУППЕ НАЦИОНАЛИСТОВ

Майор Максим Чорный

Майор Максим Чорный Фото: Минобороны РФ

«Майор Максим Чорный был назначен старшим колонны для организации движения техники в район непосредственного соприкосновения с противником. В ходе совершения марша, колонна техники выявила группу нацистов и вступила в бой. Умелыми действиями офицера колонна техники была выведена из боестолкновения с минимальными повреждениями.

По прибытии в пункт назначения, организовал связь с командованием группировки, благодаря чему получилось доложить район обнаружения нацистской группы и силой артиллерии уничтожить скопление техники и живую силу противника».

ВЫЯВИЛ ДИВЕРСАНТА ПО ФАШИСТСКОЙ СИМВОЛИКЕ

Гвардии старший лейтенант Рафаил Аскеров

Гвардии старший лейтенант Рафаил Аскеров. Фото: Минобороны РФ

«Перед взводом гвардии старшего лейтенанта Рафаила Аскерова была поставлена задача – организовать оборону освобожденного от украинских националистов населенного пункта. Рафаил развернул сеть блокпостов на подступах к поселку для обеспечения безопасности прохождения российских военных колонн, а также для исключения случаев внезапного нападения противника.

Находясь на одном из блокпостов, гвардии старший лейтенант Аскеров остановил для проверки документов гражданский автомобиль с 5 пассажирами. В ходе проверки Рафаил обнаружил на теле одного из пассажиров татуировки с фашистской символикой. Мгновенно оценив ситуацию, Рафаил Аскеров вместе с подчиненными задержал пассажиров. В ходе досмотра у одного из них был обнаружен смартфон, на который осуществлялась видеосъемка районов расположения позиций. Все задержанные были переданы для дальнейшего разбирательства в штаб. Спустя некоторое время, националисты предприняли попытку штурма освобожденного населенного пункта. Несмотря на превосходящие силы противника, Рафаил, умело руководя своими подчиненными, в течение двух суток сдерживал атаки националистов. В результате очередного обстрела старший лейтенант Аскеров получил тяжелое ранение руки, однако продолжил руководить отражением атаки. Благодаря смелым и решительным действиям гвардии старшего лейтенанта Рафаила Аскерова все попытки националистов вернуть утраченные позиции обернулись провалом. За мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военно операции Рафаил Аскеров награжден орденом Мужества».

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