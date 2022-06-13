Максим Галкин взбесил народ подленьким заявлением о России

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Максим Галкин, проживающий в Израиле, своеобразно поздравил соотечественников с Днем России. Пятый муж Аллы Пугачевой предался воспоминаниям, отметив дорогих ему людей. Вот только россияне усмотрели в заявлении шоумена двуличие и подлость.

Максим Галкин что-то зачастил признанием о том, что любит Родину всем сердцем. Вот и по случаю Дня России муж Аллы Пугачевой выступил с заявлением. По словам юмориста, у него есть своя Россия, которую он всегда держит в сердце. Помимо прочего, он вспомнил о рыбалке с отцом, запахе подмосковной электричке, крыжовнике и школе.

"Это Чулпан Хаматова в «Грозе» Островского. Ахеджакова и Басилашвили. Это «Калина красная» Василия Шукшина. Это песни Аллы, «Машины времени», ДДТ и Вертинского. Это дети из моего шоу «Лучше Всех!». Это мой дом и моя семья. Это Байкал и сопки Бурятии из моего детства, это шихан Куштау, на котором я обязательно побываю. Всего не перечислишь", - расчувствовался 45-летний артист.

Вместе с тем, как отметил шоумен, параллельно существует другая Россия, в которой академика Сахарова выгнали с трибуны, отца Александра Меня убили, а наследники Василия Шукшина со скандалом чуть ли не дрались за квартиры. "Сегодня День России. Я люблю и поздравляю ту Россию, которая у меня в сердце", - заключил Максим.

Вот только поклонники не поверили в искренность шоумена. По мнению комментаторов, Галкин ведет себя некрасиво. Многие пришли в бешенство от двуличия артиста, который скоро поедет на заработки в Европу.

"Долго сочинял? Так вы бы определились, где Родина. Вообще-то порядочный и преданный человек Родину свою не хает", "Подленькое поздравление! С двойным дном, как всегда", "Родину надо любить любой", - врезали артисту россияне.