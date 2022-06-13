103-летняя шведка побила мировой рекорд по прыжкам с парашютом

Вместо того, чтобы говорить о врачах и лекарствах, бабушка поражает желанием взять от жизни все Фото: EAST NEWS

В Книге рекордов Гиннеса новое имя и новое достижение – жительница Швеции Рут Ларссон в возрасте 103 лет совершила прыжок с парашютом в тандеме с инструктором.

- Вы не представляете, как долго я думала об этом прыжке, - рассказывает Рут. – Как-то узнала, что в Америке женщина, которая всего лишь на 78 дней моложе меня, прыгнула с парашюта, поэтому и я решила, во что бы то ни стало, побить ее рекорд.

Шведка, которая перешагнула столетний юбилей, восхищает и шокирует не только своих родных. Несмотря на свой солидный возраст Рут Ларссон ведет очень активный образ жизни: занимается спортом, много гуляет, читает. Родные говорят, что почти никогда не слышат от нее жалоб на здоровье, хотя Рут уже несколько лет передвигается с помощью специальной коляски.

- Вместо того, чтобы говорить о врачах и лекарствах, наша бабушка поражает всех своим желанием взять от жизни все, - восхищаются близкие пожилой женщины.

Запись о полете долгожительницы зафиксировали на земле представители Книги рекордов Гиннеса.

Как только рекордсменка приземлилась, врачи проверили ее состояние. Они измерили артериальное давление, пульс и сообщили, что все показатели в норме. Да и сама Рут потом добавила, что будь ее воля, то она незамедлительно повторила бы прыжок хоть сейчас, хоть через год, чтобы побить свой собственный рекорд.