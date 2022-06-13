В НАТО признали возможность потери Украиной территорий

По словам главы альянса, Незалежной помогают выйти из ситуации с наименьшими потерями Фото: REUTERS

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал, что мир на Украине – это вопрос времени и территорий, которыми стране рано или поздно придется поступиться.

По словам главы альянса, Незалежной помогают выйти из ситуации с наименьшими потерями.

– Мир на Украине возможен. Вопрос, какова будет его цена. Сколько территории, свободы и демократии мы готовы заплатить за этот мир. НАТО намерена помогать Украине, чтобы дать ей наиболее сильную позицию за столом переговоров с Россией, которыми должны закончиться боевые действия, – считает генсек НАТО.

Столтенберг - далеко не первый политик с мировым именем, который говорит о потере Украиной части своих территорий в самом недалеком будущем.

Еще в марте на это намекнул президент США Джо Байден, однако почти сразу же оговорился, что решать вопрос территориальной целостности придется исключительно Киеву и он вряд ли на это пойдет.

Спустя некоторое время в подобном же ключе высказался и экс-премьер Италии Сильвио Берлускони, прямо заявив, что Европе стоит убедить украинцев принять требования Москвы.

Вслед за итальянцем тему поднял бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, прямо заявивший, что Киеву необходимо идти на переговоры и стремиться к миру, пусть даже и ценой территориальных уступок.

Ранее об этом говорили и в The New York Times, назвав возврат Украиной всех своих бывших территорий «нереалистичной целью».

А еще об такого же мнения придерживается американский экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике Эрик Маскин, откровенно призвавший Киев пойти на уступки до тех пор, пока не стало слишком поздно.

Впрочем, Украине никто не указ – почти каждое подобное заявление комментируется официальным Киевом в откровенно хамской манере, а настрой на «войну до последнего украинца» пока остается неизменным.