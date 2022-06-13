По кипрской столице пронесли огромный российский триколор

Так жители и гости островного государства отметили День России Фото: REUTERS

По улицам Никосии, столицы Республики Кипр, прошла демонстрация, участники которой несли 50-метровый российский триколор. Так жители и гости островного государства отметили День России.

Кроме того в это день прошли автопробеги в крупнейших городах страны - Лимасоле и Ларнаке. Участники торжеств украсили автомобили российской и советской символикой.

Помимо российских триколоров участники шествия несли флаги Кипра, Белоруссии, Греции и других стран Фото: REUTERS

Демонстрация в Никосии завершилась на пощади Элефтериас (Свободы).

– По завершении автопробега его участники впервые в истории Кипра пронесли по центральным улицам столицы 50-метровый флаг России, – рассказали журналистам участники событий.

Помимо громадного российского триколора в руках участников праздничного шествия были видны флаги Кипра, Белоруссии, Греции и других стран, жители которых поддерживают проведение Россией спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.

Демонстрация в Никосии завершилась на пощади Элефтериас (Свободы) Фото: REUTERS

На торжественных мероприятиях в Никосии выступили общественные деятели, а затем был просто праздник с русской и национальной кухней под выступления российских и кипрских артистов.