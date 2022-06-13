Обет молчания довел израильскую пару до развода

Женщина просила мужа сходить к психологу, а он советовал ей занятия по медитации Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Семейная пара в Израиле решила развестись после многих лет счастливого брака из-за того, что муж пошел на курсы випассаны (древнеиндийский вид медитации) и настолько увлекся новым делом, что полностью изменился. А вскоре и вовсе дал обет молчания.

Женщина со слезами на глазах рассказала, что в прежней жизни их семью всегда окружали друзья, они был счастливы, а ее муж был не только заботливым супругом, но и отличным отцом.

Все изменилось после того, как мужчина начал ходить на занятия по випассане. С каждым днем он замыкался в себе все больше, неохотно общался с женой и детьми, постоянно пребывая в каких-то размышлениях. А спустя некоторое время заявил, что дал обет молчания и больше не будет говорить с домочадцами.

– Мой муж отдался новому увлечению всей душой. Он стал меняться у меня на глазах. Из общительного и веселого человека он превратился в молчаливого и угрюмого. Может за несколько дней не проронить ни слова. Об интимной близости я вообще не говорю, он просто не хочет секса... А однажды наша дочь спросила его о чем-то, и он ответил: «Я дал обет молчания и не могу говорить».

При этом раньше мужчина был абсолютно светским человеком, и ни о каких обетах не могло идти и речи.

Обеспокоенная женщина предложила супругу сходить к психологу, а он в ответ пригласил ее на занятия по медитации. Но так как никто из них никуда не пошел, дело закончилось разводом.