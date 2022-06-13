Как Россия может расквитаться с США за прокси-войну на Украине

Разве не американцы инспирировали русофобский переворот на Украине под лозунгами вхождения в «миролюбивое» НАТО? Фото: REUTERS

А что если нам зеркально отвечать на все козни коллективного Запада? Пойти по линии «двойных стандартов», улыбчивых извинений за преступления, наглых провокаций? Присвоить площади с американским посольством название «героев русского Донбасса» (уже сделано). Захваченных в плен британских наемников расстрелять. Начать по примеру большевиков инспирировать революции на Западе и в США: например, послать в Мексику нашу дипломатшу среднего звена (типа госпожи Нуланд, но поумней), которая подкармливала бы всех мексиканцев, незаконно рвущихся через границы в США, не печеньками, а тульскими пряниками.

Разве не американцы инспирировали и поддерживали русофобский переворот на Украине с исключением русского языка из числа государственных? Да еще под лозунгами вхождения в «миролюбивое» НАТО (если этот военный блок миролюбив, то фашистский «антикоминтерновский пакт» - творение ангелов). И разве не это по большому счету спровоцировало нынешний конфликт на Украине?

Очень чувствительным и сенсационным было бы создание военных баз в дружественных Венесуэле, Никарагуа и на Кубе – ведь пока еще никто не запрещал иметь иностранные базы в свободных странах. Для острастки создать там биолаборатории с каким-нибудь веселеньким уклоном, вроде превращения американских солдат в импотентов.

Тут уже слышатся грозные голоса западных «миротворцев» и их российских подпевал: да мы вас затаскаем в Гаагский трибунал, устроим почище, чем Нюрнбергский процесс! Но ведь и тут есть популярный западный ответ: нагадить и извиниться.

Американцы при поддержке Европы развязали войну с Ираком, обвинив его в создании смертельного химического оружия, госсекретарь Пауэлл даже пробиркой с ядом потрясал. Повесили Саддама Хусейна, жестоко наказали его сообщников, разгромили страну. Правда, США не извинились, они государство сравнительно молодое, не шибко интеллигентное, зато извинился премьер-министр Великобритании Тони Блэр. И никаких трибуналов над Блэром. Пошла это запоздалая джентльменская привычка извиняться за преступления перед человечеством еще со времен канцлера Коля, извинившегося за уничтожение шести миллионов евреев (не пришло это на ум Гитлеру, иначе не умертвил бы себя).

Но есть еще более практичный способ – объявить неугодную сторону террористами! Так Запад в свое время объявил оными многих лидеров национально-освободительного движения в Африке. В частности, сначала отнес к террористам будущего президента ЮАР Манделу, а потом признал его другом и соратником, и даже присвоил его имя лондонской улице. А вот с непримиримым Каддафи, лидером ранее процветающей, а ныне разоренной Ливии, церемониться не стали – запросто растерзали на куски…

Но не будем заходить слишком далеко в копировании их, убогих: там ведь уже некоторые новые геббельсы и Чайковского запрещают, и русскими книгами растапливают костры…

Война рано или поздно закончится, все войны кончаются миром. Но что делать с русскими клеветниками России? Да пусть живут себе там, если они от рождения лишены пушкинской любви к «родному пепелищу, любви к отеческим гробам»! Пусть варятся в ненависти к своей «Рашке»! А мы слушаем по «Культуре» «Большой джаз» (включая американский), блестящую передачу с участием нашего Бутмана и других корифеев, мы не устраиваем по-сталински «борьбу с космополитами». Мы продолжаем бродить по прекрасным улочкам и музеям Старого и Нового Свете, поплевывать с небоскребов, да еще жрать буйабез в Марселе, напевая «Девушку из Нагасаки», и из вредности прикупать виноградную лозу в Бургундии.

В ушах звенит: «Эх, Америка, это страна, здесь где гуляют и пьют без закуски! Что с ней будет не знаю потом? Вся проблема лишь в том, что я русский!».

«Я горжусь, что я русский!» - повторяю за великим Суворовым.