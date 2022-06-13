Сыровар Валерий Ройгас: «Мы все в одной обойме - от маленького фермера до крупного агрохолдинга. И обойтись без импорта для нас не проблема»

Сыровар Валерий Ройгас в святая святых своего производства Фото: Михаил ФРОЛОВ

Едешь, едешь мимо ячменных полей, видишь, как резво шуруют на горизонте тракторы, и чувствуешь себя журналистом хрущёвской районки. И даже слегка нервничаешь как он. А вдруг председателя колхоза нет на месте? Или надои племенных коров перестали быть рекордными? А что, если посевные площади не все освоили? Механизаторы пьют по-чёрному, а агроном якобы бюллетенит, уехав вместе с женой и детьми в Крым? В редакции за такое по головке не погладят. Завотделом ждёт, как обычно, новых подвигов и готовит место для передовицы. А она в советские времена должна была воодушевлять, причём не только колхозников, но и все остальные трудовые коллективы. Патетика в таких заметках зашкаливала. Например, автор мог приписать в конце, что «в эти горячие суровые посевные дни трактористы и комбайнёры трудятся на пределе своих возможностей».

Не удивлюсь, что так оно и было на самом деле.

По крайней мере, в наше время фермеры буквально живут на работе. Как бы пафосно и по-советски это ни звучало. Земля, домашний скот, производство требуют постоянного присутствия. И сыровар Валерий Ройгас, работающий в городском округе Шаховская (на западе Подмосковья - от МКАД 120 км по Новой Риге), яркий тому пример. Трудно сказать, с кем проще договориться о встрече, с ним или с министром сельского хозяйства. Особенно сейчас - во время посевной. Предыдущий рабочий день, после которого мы приехали, у Валерия закончился в пять утра.

Пятнадцать лет Валерий Ройгас занимался туристическим бизнесом, но потом ушёл с головой в фермерство Фото: Михаил ФРОЛОВ

При этом лет десять назад он даже представить себе не мог, что будет держать целое стадо коров, варить и продавать сыр (как полутвёрдые, так и мягкие сорта), изготавливать молочку всех видов и при этом постоянно (ежегодно) расширяться. В 2013 году в распоряжении фермера было 20 га земли, сейчас (для сравнения) 1200 га.

ИЗ СУДОХОДСТВА - В ТУРБИЗНЕС, А УЖЕ ПОТОМ В ФЕРМЕРЫ

И всё же позволю себе и дальше немного похохмить над советской прессой. И напишу о Валерии Ройгас небольшой абзац в стиле славной газеты «Знамя коммунизма». Представьте себе. 1960 год. Московская область. Шаховской район. Корреспондент телеграфирует в редакцию.

«Фермерское хозяйство товарища Ройгас производит 6 тонн молока за смену. Его стадо насчитывает 390 коров (сычёвской и голштинской пород), 200 из которых успешно доятся и являются примером для всех остальных хозяйств. Благодаря ударному труду и грамотному управлению, эко-ферме «Ройгас» удаётся изготавливать 600 кг сыра в день. И это не предел. Пока загнивающий Запад скупает бесконечные облигации, играет на бирже и лелеет так называемую «американскую мечту», подмосковный сыровар сеет клевер, тимофеевку, овёс, горох, подсолнечник. Коровий корм в его хозяйстве является экологически чистым, а потому вся продукция (не только сыр, но и кисломолочные изделия) отличается высоким качеством. Налицо - успешное импортозамещение. А ведь находились отдельные личности, которые рыдали по итальянскому пармезану, оплакивали камамбер и моцареллу.

Некоторые сорта сыра изобретают сами Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Наш сыр не хуже! - утверждает товарищ Ройгас.

Пожелаем же ему новых трудовых побед и высоких надоев».

Кстати, всё, что здесь написано, чистая правда. И про количество коров, и про объём производства. А особенно про травы, которыми кормят весь скот. Их не обрабатывают химическими удобрениями, в них нет вредных пестицидов - и именно поэтому коллектив из 25 человек с гордостью называет себя эко-фермой. Такой статус нужно ещё заслужить.

Но отмотаем время лет на тридцать назад. Чтобы в очередной раз показать, как круто и быстро может меняться жизнь.

Разнотравье, которым питаются фермерские коровы, никакой химией не обрабатывается Фото: Михаил ФРОЛОВ

Начнём с того, что Валерий Ройгас закончил Ростовское речное училище по специальности «штурман» и даже успел поуправлять судами. Ходил не только речными тропами, но и морскими. И о том, как варят сыр, имел самые отдалённые представления. В армии служил на Курилах. Затем проживал в Молдавии. И во время Приднестровского конфликта вместе с семьёй переехал в Тверскую область. В самую настоящую русскую глушь. До ближайшего магазина 40 км. Зато воздух как в санатории. Сосны вековые. Озеро. И даже нечто похожее на дорогу. Почти зимник. Правда, весной грунтовка растаяла и превратилась в непролазную кашу. Детей возили в школу на тракторе. И очень скоро (через полгода) решили переехать в Подмосковье. Поближе к цивилизации. Но и тут сыроварней пока что не пахло. Устроился в совхоз. Через год забрал свой земельный пай. И чтобы тот не зарос и не стал диким, каждый год его перепахивал (20 га). И вдобавок ко всему занялся туристическим бизнесом. А это - постоянные перелёты, встречи, переговоры. За 15 лет всю Европу объездил вдоль и поперёк. И даже имел в Берлине свою собственную небольшую гостиницу.

Фермер Валерий Ройгас и его кормилицы Фото: Михаил ФРОЛОВ

Но потом, как в песне Макаревича, новый поворот. И это уже земля.

Насмотрелся на европейских земледельцев, на их участочки, похожие на открытки, и подумал: «Неужели и мы так не сможем?»

Ну и пошло-поехало.

- В 2013 году у меня при поддержке друзей появилась животноводческая ферма и первые коровы, - рассказывает Валерий Ройгас. - Я не собирался ничего продавать. И развивал хозяйство для себя. И для своих близких. Но потом мне предложили грант «Семейная ферма», чтобы я и дальше расширялся (14,5 млн руб). У меня в планах такого не было. Но в Министерстве сельского хозяйства Московской области всё-таки убедили. Получив денежную помощь, я достроил ферму. У меня стало 100 коров. И я уже не знал, куда девать молоко. 1,5 тонны в день доили. И так сама собой напросилась сыроварня.

Площадь сыроварни составляет 700 квадратных метров Фото: Михаил ФРОЛОВ

Валерий подчёркивает, что без помощи властей он бы не ввязался в эту историю. Но те пообещали всячески содействовать (за 9 лет Ройгас получил три гранта). И сейчас у него уже 1200 га земли, 390 коров, сыроварня (площадью 700 кв. м.), цех по выпуску кисломолочной продукции, современный доильный зал, три магазина.

И, как бы заметила газета «Знамя коммунизма», темпы производства продолжают расти.

«ДЕЛАЕМ СЫР НЕ ХУЖЕ ЕВРОПЕЙСКОГО - И ДАЖЕ ИЗОБРЕТАЕМ НОВЫЙ»

Заходим в магазин Валерия Ройгас (в пятистах метрах от деревушки Лобаново) и, словно в музее, разглядываем витрины. Ягодный йогурт, кефир, ряженка, сыр «Шаховской», сыр «Михалёвский», салями «Итальянская»…

- Так вы и колбасу делаете? - спрашиваю продавца.

- Это от наших партнёров, - улыбается та. - Мы им даём на продажу свой фермерский продукт, они нам свой.

Несмотря на то, что магазин стоит в поле, на парковке недалеко от Новорижского шоссе полно машин - народ закупается по пять, шесть, десять тысяч рублей. Здесь же - за стенкой - находится сыроварня. И помещение для хранения.

Продукция Валерия Ройгас пользуется большой популярностью Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Пять тонн сыра лежит, - поясняет Ройгас, глядя в окошко на заветные полки. - И каждую головку нужно ежедневно переворачивать и протирать. Некоторые виды в течение двух лет.

Если бы я так два года готовил кусок сыра, я бы его не то что за 3700 руб не продал (столько стоит 1 кг пармезана), а даже за 5 тысяч. И за 10.

- Такова специфика нашей работы, - говорит фермер. - Если хотите получить качественный продукт, нужно, как следует, потрудиться. А мы хотим. И уже сейчас делаем сыр не хуже европейского. Для этого вся цепочка на эко-ферме должна работать как часы.

А это - хорошо обработанная земля, качественный натуральный корм, здоровые коровы, стерильные условия для хранения молока, строгая рецептура.

Процесс пошёл Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кстати, на эко-ферме «Ройгас» готовят не только известные сорта сыра, но и изобретают новые. И это уже настоящее творчество, когда вместо одной закваски в котёл добавляют другую, потом ждут полгода и пробуют, что получилось. Примерно так над своими духами колдовал Жан-Батист Гренуй, герой небезызвестного романа Патрика Зюскинда.

А вот ещё любопытный факт. Бизнес Валерия является сугубо семейным. А это значит, что все близкие родственники работают на эко-ферме. Супруга Марина Васильевна, сын Станислав и дочь Екатерина. Занимаются всем подряд, начиная от работы в поле и заканчивая продажей сыра на ярмарках. Фамилию Ройгас там хорошо знают.

Я всё пытался заговорить с Валерием о высоком. О том, как живётся современному фермеру. И сможем ли мы забыть об импорте в принципе.

Сычёвские коровы дают много молока и хорошо адаптируются к разному климату Фото: Михаил ФРОЛОВ

В целом Ройгас настроен оптимистично.

- Если говорить о Подмосковье, то в областном правительстве понимают, что им очень нужны такие хозяйства, - говорит он. - Особенно на фоне санкций. Они нас поддерживают (конечно, не только нас, но и многих других, а мы все в одной обойме - от маленького фермера до крупного агрохолдинга) и получают взамен отечественного производителя с качественным продуктом. Ещё бы упростить процесс оформления. Все эти бумажки, справки, сертификаты. Недавно, например, сделали анализ молока бесплатным. И многие коллеги вздохнули свободно. И даже вышли из тени. Если у фермера небольшое поголовье и он надоил молока на 6 тыс рублей, какой ему смысл нести его в лабораторию и платить за исследование 3 тыс? Прибыль и так маленькая - так ещё половину отдай. Теперь документ с анализом можно получить бесплатно. Хоть крупному производителю, хоть мелкому. Эта процедура делается раз в десять дней. Кстати, для нас 3 тыс руб - это тоже деньги. Потому что начинаешь смотреть расходы, а там из таких мелочей набегают серьёзные суммы. Солярка, запчасти, лекарства коровам, электричество, инвентарь, анализ молока... Начинаешь считать и уже сомневаешься, заниматься ли дальше этим делом. Прибыль, конечно, тоже есть. Но мы почти всю её вкладываем в дальнейшее расширение. Я, например, сейчас не могу купить себе новую машину. Всё уходит в дело.

Рога удаляют, чтобы животные не ранили друг друга Фото: Михаил ФРОЛОВ

Хорошо бы достичь такого производства, чтобы стать поставщиком крупных сетей (супермаркетов). Но там, по словам Валерия, очень важна стабильность. Если две недели ты исправно поставлял молоко, а на третью тебе не хватило укомплектовать всю партию, это сразу отразится на твоей репутации. И сотрудничать с тобой в дальнейшем, скорее всего, уже не захотят.

Заглянули в гости к коровам. Они все, как одна, обезрожены, чего раньше я, честно говоря, нигде не видел. Рога спиливают для того, чтобы животные друг друга не ранили. А это в стаде часто случается. Один коровник обслуживает один человек. Кажется удивительным. Но при этом навоз из каждого стойла выгребается автоматически (один такой скребковый транспортер стоит 3 млн руб - в коровнике их два, - прим. авт). Классических доярок в фермерском хозяйстве также нет. Вместо них доильные аппараты (мэйд ин Германия). Они обошлись в 16 млн рублей.

Доильный зал обошёлся в 16 млн рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ну и в целом процесс известный. В пять утра и в пять вечера дойка. Вместо живых людей с кнутами по периметру пастбища натянута проволочка - электропастух. Всё автоматизировано. Молоко попадает в бак объёмом пять тонн и немедленно охлаждается (до 3-4 градусов). Ну а дальше уже начинается волшебство, конечный результат которого - вкусный сыр. Среди наименований - «Ароматный», «Гусарский», «Качотта классическая», «Ковчег», «Альпийский», «Скаморца», «Гауда» и другие.

БЛИЦ-ОПРОС

- Валерий, а вы сами умеете доить корову?

- А как же! Обязательно.

- А какой самый большой надой бывает у одной коровы?

- 30 литров за день.

- А сколько денег вы вложили в свою ферму за эти 9 лет?

- Миллионов 300 уже.

- Как добиться импортозамещения в других сферах?

- Не лениться. Выжечь на корню всю бюрократию. И заранее продумывать, как развивать те или иные территории и предприятия.

- Можете дать несколько простых советов начинающему фермеру?

- Не отрываться далеко от собственной земли. Быть постоянно втянутым в процесс. И вкладывать душу в то, что делаешь.

ЦЕНЫ

«Русский» сыр, 100 гр - 160 руб.

«Гусарский Грюйер», 100 гр - 180 руб.

Сыр «Качотта с пажитником», 100 гр - 170 руб.

Сыр «Алтайский», 100 гр - 160 руб.

«Пармезан», 100 гр - 370 руб.

«Шаховской» (по собственному рецепту), 100 гр - 170 руб.

Йогурт ягодный, 0,5 - 130 руб.

Кефир, 0,5 - 80 руб.