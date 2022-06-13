Минобороны России демонстрирует залп РСЗО «Смерч» по позициям националистов

У бойцов есть пять минут, чтобы произвести пуски и отойти на запасные позиции, чтобы избежать ответного огня. Фото: стоп-кадр видео МО РФ

Минобороны России опубликовало в сети пуски расчетов реактивных систем залпового огня «Смерч». На кадрах реальная боевая обстановка: военнослужащие получили задачу на уничтожение складов с вооружением и боеприпасами, осуществил загрузку ракет и вышли на огневую позицию.

У бойцов есть пять минут, чтобы произвести пуски и отойти на запасные позиции, чтобы избежать ответного огня.

«Военнослужащие произвели точные расчеты положения цели и произвели залповый пуск. По данным разведки подразделения ВСУ сосредоточили боеприпасы, военную технику и вооружение для снабжения группировки своих войск. Данные разведчиков были подтверждены техническими средствами разведки, после чего подразделение реактивных систем залпового огня нанесли удар по складам», - комментируют кадры в Минобороны России.

После залпа батарея РСЗО на максимальной скорости покинула укрытие, заняла новые огневые позиции, отработала новые огневые задачи и сразу осуществила смену позиции.

«У нас есть несколько минут, чтобы выехать, навестись, произвести пуск. Машина заезжает на стартовую позицию, наводится, и происходит пуск. После пуска у нас есть две минуты, чтобы свернуться и оставить позицию. Приходится менять стартовые позиции каждый раз. Приходится заново наводиться, заново привязываться. Местность каждый раз меняется – и это тоже является спецификой нашей работы. Поддерживаем друг друга, помогаем и словом, и, самое главное, делом», - рассказал журналистам начальник расчета РСЗО «Смерч» Иван.

В точности своих комплексов расчеты не сомневаются.

«Все поставленные цели уничтожаются гарантированно, а разведка докладывает исключительную ювелирную точность работы ракетчиков», - отметили в военном ведомстве.

СПРАВКА «КП»

На дивизионы РСЗО «Смерч» возложены задачи по уничтожению особо важных объектов военной инфраструктуры противника. Расчеты РСЗО «Смерч» выводят из строя и уничтожают командные пункты, склады с вооружением, боеприпасами и горюче-смазочными материалами (ГСМ), узлы связи, средства противовоздушной обороны (ПВО) и другие важные цели, находящиеся на большом удалении.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Военнослужащие Вооруженных Сил Российской Федерации открыли для журналистов двери складов, где теперь хранится трофейное оружие, в спешке оставленное отступающими подразделениями ВСУ.

«Российские военнослужащие отмечают, что военнослужащие ВСУ стали все чаще, при отступлении, бросать завезенные западными странами американские противотанковые ракетные комплексы «Джавелин» и «NLAW» шведского производства из-за их громоздкости», - комментируют в Минобороны России.

В общем, иностранное оружие для украинских националистов оказалось неудобным для транспортировки и использования. Ну, как с такими ящиками бегать по лесам и оврагам?

«Больше всего попадается стрелковое оружие, гранатометы и боеприпасы к ним. Чаще всего встречаются такие противотанковые управляемые ракеты и комплексы, как «NLAW» и «Джавелин», противотанковые мины германского производства, и из интересного украинский автоматический гранатомет УАГ-40, что хочется отметить, то, что от российского гранатомета и советского варианта он отличается натовским калибром. Также у нас представлен вариант американского крупнокалиберного пулемета «Браунинг» M2 и боеприпасы к шведскому гранатомету калибра 84 мм «Карл Густав», такого мы еще не видели», - рассказывает Максим, начальник склада трофейного вооружения.

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