Дом Аллы Пугачевой и Максима Галкина в Израиле атаковали гигантские тараканы

О жилище с тараканами у шоумена уже появилась отдельная байка Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

100 ДНЕЙ БЕЗ ПРИМАДОННЫ

Аллу Пугачеву поклонники потеряли 6 марта - в первое воскресенье весны, когда по традиции собрались отметить придуманный артисткой "праздник желтых цветов". В этот день из года в год толпа фанатов кучкуется у стен замка в деревне Грязь в ожидании момента, когда Алла Борисовна появится на балкончике и изречет: "Весну разрешаю!". Вот только на этот раз к разочарованию публики ее ждала лишь короткая записка от певицы с "доверенностью на разрешение весны"...

Так почти 100 дней назад выяснилось, что Пугачева с Галкиным покинули страну.

Алла Пугачева с Андреем Макаревичем и Борисом Гребенщиковым на форуме русской культуры в Израиле Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

"НАШЕЛ МАМИНО СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕНИИ"

В Израиль звездное семейство отправилось неслучайно: сюда они много лет подряд ездят отдыхать, да и земля обетованная Галкину не чужая. По слухам, этой весной юморист с женой и детьми получил израильское гражданство. Как он сам шутит в своей новой программе, "достал мамино свидетельство о рождении" (мама Максима была еврейкой, отец - русским) - мол, наконец пригодилось.

Кроме того, на берегу Средиземного моря давно живет старший брат шоумена: в богатом городке Кесария, так называемой "израильской Рублевке", у Дмитрия Галкина даже нашелся свободный домик, в котором и разместилась семья Пугачевой. Об этом жилище у шоумена уже появилась отдельная байка: мол, его то и дело атакуют израильские тараканы, которые не чета российским - крупнее в несколько раз (до 5 см в длину).

- Неудобно перед братом, конечно: люди скажут, отдал Галкину дом с тараканами. Но там и правда были три таракана, одного из них я прихлопнул. Хотя это российских тараканов можно прихлопнуть, а в случае с израильскими - это убийство, - делится юморист на концертах. - Он ведь сразу не умирает, надо додавливать, все это с каким-то диким хрустом - страшное дело!

Максим Галкин на пляже Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Конечно, до замка в Грязи израильский особняк не дотягивает, но светские хроникеры уже выяснили: стоит такая недвижимость более 6 млн долларов, а заработал на нее Галкин-старший производством оружия и боеприпасов в России. Звездный особняк папарацци удалось заснять с квадрокоптера: небольшая трехэтажная вилла окружена пальмами и бассейном, со всех сторон за забором - вплотную соседские участки. С одним из соседей у Галкина, по его признанию, установилась особенная связь.

- Он израильтянин, по-русски ни бум-бум и весь день курит траву, - рассказывает юморист на своих концертах. - А у меня диванчик такой у бассейна, где я в полуденное время отдыхаю. И волны этого аромата летят прямо на мой диван. К вечеру я как будто сам покурил!

Сейчас у Максима Галкина первый тур после отъезда: до конца июня юморист даст два десятка концертов на израильских сценах. Судя по видео в соцсетях, все они проходят с аншлагом: Галкин на радость зрителям по два часа шутит о санкциях, шоу-бизнесе, собственном "предательстве", возвращении в Россию и поет на все лады голосами от Зыкиной до Монеточки. До начала сентября у шоумена все расписано: артист уже объявил новые гастроли в Польше, Латвии, Англии и даже самых далеких уголках - Австралии и Новой Зеландии.

ГАЛКИН УЧИТ ИВРИТ

Жизнь Пугачевой и Галкина в Израиле не похожа на российские будни: здесь они ходят без охраны, купаются на общем пляже наряду с простыми отдыхающими, гуляют по кафешкам да культурным мероприятиям, где изредка фотографируются с русскоязычными поклонниками.

Сам шоумен уверяет, что земля обетованная напоминает ему Одессу, где прошло его детство. Тут мол, такой же колоритный народ: неудобных тем для них нет, а шутки для будущих концертов рождаются прямо на улице.

Максим Галкин в свободное время катается на велосипеде Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Одна дама на пляже меня спросила, что я тут делаю в Израиле, чего приехал? - поведал со сцены Галкин на очередном выступлении. - И тут же подозрительно прищурилась: "Я-то знаю, что мужики после сорока сюда ездят лечить то, что упало. Неужели..?". Пришлось успокаивать, что у меня пока упало только зрение!

Похоже, на Израиль у Максима Галкина большие планы: юморист нанял преподавателя и взялся учить иврит.

- Это какой-то кошмар, я вам скажу, - признается Галкин на своих концертах. - Хотя я сюда езжу 23 года и по образованию я лингвист. Мне поначалу нравилось, что в иврите много слов из одинаковых слогов, но потом это приобрело масштабы стихийного бедствия. Преподаватель мне диктует: бак-бак, галь-галь, сун-сун. Я думаю, может, он надо мной издевается? Проверить-то не могу. Оказалось, нет. Галь-галь, например, это колесо. Но почему нельзя было назвать просто галь? Это что, двойное колесо? У меня уже мозги сух-сух!

...А ПУГАЧЕВА СОБИРАЕТСЯ В РОССИЮ

Еще одна популярная шутка на концертах шоумена - о возвращении на Родину.

- Все равно меня обратно не пустят, - машет рукой Галкин, анонсируя смелые заявления и лихие пародии. - Хотя когда меня спрашивают, собираюсь ли я в Россию, я отвечаю одно и то же. Есть же такая примета: если бросил монетку - обязательно вернешься. А я там, вообще-то, пару миллионов бросил!

Между тем, Примадонна с первых дней опровергала переезд за границу: мол, "каникулы, отпуск и лечение эмиграцией не считаются". Вот и недавно певица вновь подтвердила: к осени она будет дома.

- Конечно, приедем, детям же в школу идти. А пока они на удалёнке, - заявила артистка выследившим ее журналистам.

Лиза Галкина купается в море Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Двойняшки Лиза и Гарри Галкины пока продолжают числиться в Первой московской гимназии, где месяц обучения стоит 160 тысяч за каждого ребенка. Однако, по слухам, Алла Борисовна уже подыскала детям школу в Израиле, и в третий класс они могут пойти по новому месту жительства. Ну а пока дети звездной четы наслаждаются каникулами. Говорят, в августе, когда отец семейства поедет на гастроли в Юрмалу, все домашние отправятся с ним: этот месяц все четверо традиционно проводят на латвийском курорте.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Развод? - Фиг вам!

О возможно разладе в семье Пугачеву и Галкина предупредила нумеролог Клара Кузденбаева. По ее словам, 2022 год у супругов складывается непросто: период энергетического спада негативно отразится на совместной жизни.

- В программе Аллы Пугачевой нет женского счастья. У нее могут начаться проблемы в семье, даже может дойти до развода, - спрогнозировала нумеролог. - Семья держится во многом благодаря Алле Борисовне. Только она способна выдержать несносный характер мужа.

Впрочем, сама Примадонна над этим лишь посмеялась.

- Мне зачитали, что мы с Максом разводимся. Нет! - заявила Пугачева российским репортерам в Израиле, после чего рассмеялась и дерзко показала в камеру кукиш.