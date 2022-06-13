От Альцгеймера до бесплодия: врач назвала смертельную болезнь, которой родители заражают своих детей

Страшная глупость считать ветрянку безопасной Фото: Shutterstock

Врач Дарья Садовская ведет тг-канал, где подробно и популярно объясняет опасности, казалось бы банальных заболеваний.

Еще до того, как Джастин Бибер записал видео, где поделился, что у него парализовало половину лица, врач подробно писал о герпесе. Как говорит доктор Садовская: у Бибера «герпес III типа ударил по лицевому нерву, боль и высыпания пришлись на область наружного уха (синдром Рамсея-Ханта).

Болезнь жуткая, боли дикие, последствия до полной потери слуха и т.д. Лечится серьезно и долго: противовирусные, кортикостероиды + работа с неврологом. Полностью восстановиться получается только у 10% пациентов. Пожелаем Биберу здоровья. Он молодец: рассказать про болезнь и привлечь внимание общества, здесь нужна смелость».

Мы собрали посты врача о герпесе, о том, что не так прост этот коварный вирус.

ПОЧЕМУ НЕ СТОИТ ПРОСТО МАЗАТЬ «ПРОСТУДУ» НА ГУБАХ: ВАЖНЫЕ ФАКТЫ

1. Бьет по всем внутренним органам.

Начать нужно с того, что герпес заболевание системное, поэтому бьет он по внутренним органам.

Подсчитано, что даже риск болезни Альцгеймер в 17 раз выше, если у вас постоянная «простуда» на губах. Сами высыпания могут быть где угодно: в мочевом пузыре, бронхах, пищеводе. И да, герпетический цистит — это тоже очень реальная история.

2. Герпес нужно лечить комплексно, а не местно.

Герпес надо лечить и врачам абсолютно все равно, где он проявляется: на губе, во влагалище, в области ануса, на лице или на пальце. Терапия зависит только от тяжести герпеса (сколько раз в год рецидивы/высыпания). Место не имеет значения.

Мазать герпес бесполезно, даже если он на губе. Терапия включает интерфероны и противовирусные препараты (в таблетках).

Если обострения чаще, чем 6 раз в год, то вас ждет долгий годовой прием препаратов. Это абсолютно обоснованно. Был случай, когда пациентка с герпесом на пальце, у которой высыпания были каждый месяц, просто мазала их мазью. Как итог: за шесть лет вторичное бесплодие, поражение щитовидки.

К сожалению, герпес не излечивается, но важно «загнать зверя в клетку».

«ВТОРАЯ» ВЕТРЯНКА ИЛИ ОПОЯСЫВАЮЩИЙ ЛИШАЙ

Ветрянка, «вторая» ветрянка или опоясывающий лишай — это все это герпес.

* Ветряная оспа — это первая встреча нашего организма с вирусом герпеса III типа. Страшная глупость считать ветрянку безопасной. И тем более специально заражать детей (часто родители идут в гости к больным детям, мол, «пусть и мой переболеет»). От этой инфекции умирают.

* «Познакомившись» с ветрянкой, организм получает неприятного жителя: вирус начинает жить в спинном мозге. Рецидив вируса — это есть опоясывающий лишай или герпес Зостер. Врачи иногда называют это «второй» ветрянкой.

* Причина рецидива — снижение иммунитета (это могут быть травмы, хронические болезни, интоксикации) и возраст. Но если раньше опоясывающий лишай считался болезнью пожилых, то теперь он все моложе. Шанс заболеть около 20% у каждого из нас.

* Симптомы: обычно все начинается с интоксикации, температуры, увеличение лимфоузлов и уже потом неврологическая боль и высыпания. Но так бывает не всегда.

ВАЖНО!

Чем быстрее вы попадете в врачу, который вас осмотрит и назначит анализ крови, тем лучше. При опоясывающем лишае суперважно назначить противовирусные как можно раньше. И сразу же подключить невролога, чтобы заранее начать лечить невралгию. Иначе последствия будете расхлебывать всю жизнь (как Джастин Бибер, у которого все дошло до паралича лицевых мышц с крайне неблагоприятным прогнозом).

ГЕРПЕС МОЖЕТ СПРОВОЦИРОВАТЬ БЕСПЛОДИЕ

Причем, как у мужчин, так и у женщин.

Если у мужчины частые обострения герпеса (которые, кстати, могут проявляться сильным зудом в области анального отверстия раз в 1-2 месяца), то «сперматозоиды сцепливаются с вирусом И после обострения (не всегда, но часто) нужно 72 дня, чтобы сперма была здоровой и активной», - поясняет доктор Садовская.

Если рецидивы герпеса случаются чаще, чем раз в три месяца, то организм просто не успевает обновить «резервы», по сути мужчина становится временно бесплодным (кстати, так же действует и коронавирус). К счастью, после лечения последствия обратимы.

У женщин «отношения» с герпесом тоже непростые:

* Герпес и бактериальный вагиноз ходят парой.

Генитальный герпес часто скрывается под маской зуда, воспаления, проявляет себя псевдоэрозией

Как его поймать? Когда зудит, сразу к гинекологу. И если врач видит герпес, анализы не обязательны. В обострение герпес может определиться методом ПЦР, а дальше только антитела.

* Герпес и бесплодие - близкие товарищи. При герпесе невынашивание — 21%.

Это страшная цифра.

Что делать? Если у вас герпес частый, пьем противовирусные ежедневно до первого положительного теста на беременность.

* Вредит ли герпес во время беременности ребенку?

Очень пытается. Рецидив герпеса — это всегда запуск воспалительных триггеров. Есть научные работы, указывающие на прямую связь обострения герпеса и развития аутизма у плода (мальчики под бОльшим ударом).

Что делать? Если герпес первый раз в жизни выскочил в I, II триместре или он у вас всегда был и часто обострялся, то с 36-й недели пьем противовирусные. И если обострений не будет, рожаем естественным путем.