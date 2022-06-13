Автобус с группой "Земляне" вылетел в кювет после концерта в Херсоне. Артисты выжили чудом: "Могло разорвать пополам"

Никто из артистов не пострадал: обошлось без ушибов и переломов Фото: Иван МАКЕЕВ

Накануне в Херсоне отмечали День России: на площади перед горожанами выступал десант "Русского радио" - группы "Земляне" и "СПБ!", Елена Север, ЮрКисс, ВладиМир и другие артисты. Сразу после концерта звезды погрузились в автобус и отправились в аэропорт, чтобы заранее прибыть к своему рейсу. В пути все сразу заснули, но спустя пару часов очнулись от резкого торможения. Оказалось, что в 30 км от Феодосии транспорт выехал на встречную полосу и съехал в кювет так, что передняя часть автобуса попала на обочину, а задняя перегородила дорогу.

- Сам момент ДТП мы не видели, проснулись уже от остановки, - рассказал kp.ru PR-менеджер группы "СПБ!" Константин. - Вроде бы, водитель не заснул, а просто потерял управление на темной трассе. Как выяснилось, нам невероятно повезло. Во-первых, мы едва не врезались в столб. А во-вторых, в нас мог въехать грузовик, который двигался по встречке, и разорвать автобус напополам. К счастью, фура успела экстренно затормозить.

Всего в этот момент в автобусе находились около 20 человек. Никто из артистов не пострадал: обошлось без ушибов и переломов.

- Очень быстро, буквально через пять минут прибыли все экстренные службы, - отметил пиарщик. - Проверили автобус, он оказался исправен. Правда, вытаскивать его из кювета пришлось с помощью военной техники, после чего мы снова продолжили путь в аэропорт. На рейс успели: посадка должна начаться с минуты на минуту. У нас все в порядке, чувствуем себя хорошо.

Между тем, о самочувствии остальных участников ДТП можно только догадываться. На звонки kp.ru ни музыканты "Землян", ни Елена Север так и не ответили.