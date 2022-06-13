В НАТО осознали, что победить Россию не получится: «Давайте вернемся к 24 февраля»

Ряд иностранных СМИ вновь подняли тему «эффективности НАТО» Фото: Александр КОЦ

Глава европейской дипломатии Жозеп Баррель в интервью для Le Journal du Dimanche сказал, что Евросоюзу «необходимо приложить все усилия для поддержания диалога с Москвой». Это тот самый Жозеп, что 9 апреля громче всех кричал, что конфликт на Украине «должен быть разрешен военным путем».

Наговорил много, но суть в том, что Европе как-то надо «приспосабливаться и сосуществовать рядом с Россией, как во время, так и после боевых действий на Украине».

Свой формат отношений вынуждены искать и другие европейские политики.

Президент Франции Эмманюэль Макрон неоднократно предупреждает всех о том, что Россию «не следует унижать», а министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в СМИ констатирует, что Россия «украинцы не могут сохранить линию вооруженного соприкосновения и Россия не проиграет».

На этом фоне ряд иностранных СМИ вновь подняли тему «эффективности НАТО». Журналисты разных изданий продолжают искать ответ на вопрос: для чего содержать Североатлантический альянс, если его оружие не в состоянии обеспечить экономическую и военную безопасность в Европе? Ответов не находят...

На этом фоне заявление в День России генсека НАТО Йенс Столтенберга, что допустил «уступки части территорий Украины ради установления мира» прозвучало вполне ожидаемо. Мол, мы готовы принять сдачу Украиной части территорий если она так решит. Действительно, как вообще такое возможно без разрешения США на другом континенте?!

Понятно, что на эти территории для военного давления в отдаленной перспективе на Россию и Китай Пентагон давно имел свои виды. «Теперь уже нет», - дает понять Китаю и России Столтенберг.

Понятно, что Столтенберг тоже ничего самостоятельно не решает. Он всего лишь по команде запел в унисон бывшему госсекретарю США Генри Киссинджеру, который и ранее заявлял, что Запад «должен отказаться от попыток добиться военного поражения России на Украине, а последней стоит пойти на территориальные уступки, а иначе напряженность и потрясения будет преодолеть нелегко».

В общем, увертюра «давайте вернемся к 24 февраля и сделаем вид, что ничего не было» в самом разгаре. И похоже, что выкрики с этой сцены будут все интереснее, а бряцание ослабленной портупеей со стороны польской верхушки все громче. Варшава буквально крутится с пластиковой саблей под ногами у взрослых разрешения задуть свечи на пироге, что уже подали к столу.

Только вот столовый ножик и вилку деткам не дадут. А еще и посмеются над тем, как они будут есть руками.

Но есть ли вероятность того, что в США стали понимать, что санкции против России, как и противодействие спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины вызвали закономерное форматирование прежнего миропорядка, который они так всегда боялись утратить?

Пока вся эта увертюра о «территориальных уступках» больше похожа на попытку понять стратегические замыслы политического руководства России. Когда Белый дом действительно оставит свое высокомерие и поймет, что чем дальше этот процесс заходит, тем будет «сложнее преодолеть напряженность и потрясения» будет уже слишком поздно.

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