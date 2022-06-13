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13 июня 2022 11:39

Как теперь покупать сок и молоко: Шведские власти запретили поставки в Россию продукции Tetra Pak

Придется ли российским производителям переходить на стеклянную тару
Владимир МАЗЕНКО
Владимир МАЗЕНКО
Некоторые упаковки соков перешли на экономичный режим окраски

Некоторые упаковки соков перешли на экономичный режим окраски

Фото: Владимир МАЗЕНКО

Лет 30 назад основной тарой для молока в России были стеклянные бутылки, хотя многие ходили за молочкой с эмалированными бидонами. Но сегодня семь из десяти упаковок для молока и соков, которые продаются в России, производит шведская компания Tetra Pak. Эти цифры называют представители упаковочного гиганта, пытаясь убедить шведские власти отменить введённый на днях запрет на экспорт продукции Tetra Pak в Россию. Компания настаивает на том, что поставки сырья и оборудования для упаковки имеют гуманитарный характер, ведь молоко и соки – это, в том числе, и детское питание. Еще один аргумент Tetra Pak – запрет на экспорт может дать России доступ к уникальным шведским технологиям в случае национализации активов компании. Но Шведская торговая палата пока остается непреклонной – никаких дел с Россией, и точка.

Упаковочное производство – это не только картон, это еще специальные ножи, режущая сталь, воздухонагреватели и другие важные компоненты, позволяющие разливать напитки в стерильных условиях и обеспечивать длительные сроки хранения. И пока Tetra Pak бьется над тем, как отменить введенные запреты на экспорт в Россию, на подмосковном заводе Tetra Pak в Лобне ищут альтернативных поставщиков сырья.

В Национальном союзе производителей молока («Сроюзмолоко») считают, что тревогу бить пока рано, ведь производство в российском Tetra Pak во многом локализовано, уже найдены альтернативы импортному картону, идет работа над решением проблем с поставками красок.

- Производство упаковочного материала на фабрике Tetra Pak в Московской области и отгрузки на предприятия пищевой отрасли продолжаются, - заявила «КП» директор по связям с общественностью Национального союза производителей молока Мария Жебит. - Компания TetraPak не подтвердила «Союзмолоко» уход материнской компании из России. Работа отделения сохраняется в прежнем режиме, партнеры обеспечиваются запасными частями и упаковочными материалами. В то же время существуют и российские производители упаковки, и речи о переходе на стекло не идет.

Однако совсем безоблачной ситуацию тоже не назовешь. Ведь из-за перебоев в поставках сырья компания ранее уже отказалась от производства упаковок объемом 2 литра, некоторые упаковки соков перешли на экономичный режим окраски (см. «Включите цвет! Почему в России резко побелели упаковки соков и молока») , а производители молочной продукции (например, компания «Молвест») сообщали о нехватке упаковки для кефира и ряженки. А нам пора бы уже недвусмысленно дать понять шведам – если что, мы ведь и бидоны расчехлить можем!

ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ