Как теперь покупать сок и молоко: Шведские власти запретили поставки в Россию продукции Tetra Pak

Некоторые упаковки соков перешли на экономичный режим окраски Фото: Владимир МАЗЕНКО

Лет 30 назад основной тарой для молока в России были стеклянные бутылки, хотя многие ходили за молочкой с эмалированными бидонами. Но сегодня семь из десяти упаковок для молока и соков, которые продаются в России, производит шведская компания Tetra Pak. Эти цифры называют представители упаковочного гиганта, пытаясь убедить шведские власти отменить введённый на днях запрет на экспорт продукции Tetra Pak в Россию. Компания настаивает на том, что поставки сырья и оборудования для упаковки имеют гуманитарный характер, ведь молоко и соки – это, в том числе, и детское питание. Еще один аргумент Tetra Pak – запрет на экспорт может дать России доступ к уникальным шведским технологиям в случае национализации активов компании. Но Шведская торговая палата пока остается непреклонной – никаких дел с Россией, и точка.

Упаковочное производство – это не только картон, это еще специальные ножи, режущая сталь, воздухонагреватели и другие важные компоненты, позволяющие разливать напитки в стерильных условиях и обеспечивать длительные сроки хранения. И пока Tetra Pak бьется над тем, как отменить введенные запреты на экспорт в Россию, на подмосковном заводе Tetra Pak в Лобне ищут альтернативных поставщиков сырья.

В Национальном союзе производителей молока («Сроюзмолоко») считают, что тревогу бить пока рано, ведь производство в российском Tetra Pak во многом локализовано, уже найдены альтернативы импортному картону, идет работа над решением проблем с поставками красок.

- Производство упаковочного материала на фабрике Tetra Pak в Московской области и отгрузки на предприятия пищевой отрасли продолжаются, - заявила «КП» директор по связям с общественностью Национального союза производителей молока Мария Жебит. - Компания TetraPak не подтвердила «Союзмолоко» уход материнской компании из России. Работа отделения сохраняется в прежнем режиме, партнеры обеспечиваются запасными частями и упаковочными материалами. В то же время существуют и российские производители упаковки, и речи о переходе на стекло не идет.

Однако совсем безоблачной ситуацию тоже не назовешь. Ведь из-за перебоев в поставках сырья компания ранее уже отказалась от производства упаковок объемом 2 литра, некоторые упаковки соков перешли на экономичный режим окраски (см. «Включите цвет! Почему в России резко побелели упаковки соков и молока») , а производители молочной продукции (например, компания «Молвест») сообщали о нехватке упаковки для кефира и ряженки. А нам пора бы уже недвусмысленно дать понять шведам – если что, мы ведь и бидоны расчехлить можем!