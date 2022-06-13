Путин и Михалков сравнили знатность своих предков. И вот что выяснилось

Вручение медалей Героя Труда и Государственных премий. Владимир Путин с кинорежиссером и общественным деятелем Никитой Михалковым. Фото: kremlin.ru

Медали Героев Труда и госпремий Владимир Путин вручал 12 июня в самом парадном зале Кремля Георгиевском. Во время вступительного слова президент вспомнил Петра I – на прошлой неделе как раз отмечали 350-летие императора.

- То академик, то герой, то мореплаватель, то плотник, он всеобъемлющей душой на троне вечный был работник, - процитировал Пушкина глава страны, сравнив потом лауреатов наград с великим царем.

Знаменитый альтист Юрий Башмет на церемонии признался в любви к российскому лидеру.

- Я люблю очень детей, люблю мою публику, люблю президента моего, нашего… - заявил он после получения звезды.

Путин в ответ то ли немного смущенно, то ли признательно улыбнулся и склонил голову.

Режиссер Никита Михалков воспользовался случаем и рассказал о своих предках.

- Я стою здесь, а мой прямой предок за стенами здесь, внутри Кремля, в 1615 году, Константин Андреевич Михалков, был хранителем государственной печати у первого Романова – Михаила Фёдоровича, дедушки Петра Первого, - вспомнил Никита Сергеевич.

- Примерно с этого же времени (с начала династии Романовых – Ред.) – документально установлено церковными записями – мои предки были простыми крестьянами, а потом просто простыми рабочими, - в ответ рассказал президент.

Директор Дома русского зарубежья имени Солженицына Виктор Москвин в свою очередь раскрыл секрет калифорнийского вина. Как оказалось, за него надо сказать спасибо русскому эмигранту.

- Даже калифорнийское вино, которое подают на президентских приемах в Вашингтоне – это ведь тоже дело рук, дело всей жизни замечательного винодела Андрея Челищева, - заметил Москвин.

Судя по выражению главы страны, он этим фактом был заметно удивлен.

В Кремле звезду Героя Труда получил дояр из Якутии Владимир Африкантович Михайлов. Путин рассказал, что уже 50 лет аграрий в суровых условиях Севера ухитряется показывать «высочайшие результаты», а еще и новых работников готовит.

- Для жителя Якутии и человека северного быть Африкановичем - это сильно, - в конце церемонии пошутил российский лидер.

Еще звезду Героя Труда получили:

- Ученый-микроэлектронщик и создатель ядерных боеприпасов Юрий Бармаков.

- Директор авиазавода в Комсомольске-на-Амуре Александр Пекарша.

- Обозреватель Российской газеты Ирина Краснопольская.

Госпремиями награждены:

- Конструктор небоскребов Владимир Травуш.

- Врачи Давид Заридзе, Александр Румянцев, Иван Стилиди.

- Биологи Александр Арчаков, Андрей Лисица.

- Художник Павел Никонов.

- Музейщица Гульзаде Руденко.

Правозащитная премия:

- Создательница петербургского объединения родителей детей-инвалидов Маргарита Урманчеева.

Премия за благотворительность:

- Создательница фонда «Старость в радость» Елизавета Олескина.

Премия за гуманитарную деятельность:

- Старообрядческий Митрополит Московский и всея Руси Корнилий.