Любимые женщины Алена Делона: Тайны и трагедии умопомрачительных романов

Ален Делон - актер, чье имя давно стало нарицательным. Фото: кадр из фильма «Зорро»

Не так давно по Сети пролетела утка: 86-летний Ален Делон попрощался с родными и ушел из жизни с помощью эвтаназии.

Слава Богу, фейк быстро был развенчан близкими актера. Однако «новость» послужила поводом вспомнить одного из самых красивых актеров ХХ века, а на чей-то вкус - самого красивого. Его имя давно стало нарицательным. Если и говорят о мужской красоте, то обычно сравнивают с Делоном, хотя другого такого мужчины, конечно, нет и не будет.

За свою долгую жизнь он сыграл десятки без преувеличения незабываемых ролей, перевоплощаясь то в романтического героя, то в отпетого негодяя. Его личная жизнь не менее яркая, чем кинокарьера. У него были романы с самыми знаменитыми красавицами своего поколения. Он и сам говорил в интервью, что ему не составляло труда завоевать любую женщину, потому что: «красота всегда была при мне. Все постоянно мне о ней говорили»...

По его же признанию он с ранних лет был без ума от женщин, особенно тех, кто был на пять-десять лет старше. «Когда я вернулся из армии, то стал жить в Пигаль (район "красных фонарей" в Париже). Несколько девушек зарабатывали мне на жизнь. Они были без ума от меня, потому что я был красивым», — говорил он в одном интервью.

Делон и Роми Шнайдер были очень красивой парой. Фото: кадр из фильма «Бассейн»

В 1958 года начались съёмки фильма «Кристина» с 20-летней австро-немецкой актрисой Роми Шнайдер в главной роли. Её партнёром по фильму был тогда еще малоизвестный Ален Делон.

Летом 1958 года он с букетом красных роз приехал в аэропорт, чтобы приветствовать будущую партнершу. Романтические отношения завязались не сразу. «С первого дня съемок мы находились в состоянии войны и так цапались друг с другом, что от нас летели пух и перья», - писала актриса в своем дневнике.

Но на балу кинематографистов в Брюсселе Роми поняла, что любит своего ершистого партнера. Да и он сам, как следовало из его признания, полюбил ее безумно и сказал в конце съемок: «Приезжай в Париж. Будем жить вместе».

Уже осенью 1958 года 20-летняя Шнайдер прилетела к Делону. Правда не только ради него. Париж означал новый поворот в ее карьере.

«В Париже я познакомилась с настоящим Аленом, колючим, импульсивным, диковатым юношей, который не расставался с джинсами и рубашкой, всегда опаздывал на съемки, носился по городу на своем «Рено» и рассказывал невероятные истории», - потом вспоминала Роми.

Однако Делона не приняла её семья. Её мама немецкая кинозвезда Магда Шнайдер считала, что он не достоин ее дочери: «Подумаешь, какой-то Делон». Но не имея возможности запретить эти отношения, она настояли на официальном браке. 22 марта 1959 года состоялась помолвка. Делон и Роми Шнайдер обручились на глазах десятка фотографов. Западные журналы пестрели их фотографиями: беззаботно-веселая, хохочущая Роми и чуть грустный Ален… Европейская пресса назвала их самой красивой парой.

Ален Делон с женой Натали и сыном Энтони. Париж, 1965 год Фото: EAST NEWS

Но многолетний роман так и не закончился свадьбой. Пробыв женихом и невестой шесть лет, Роми и Ален расстались. Одни говорили, что причина расставания стал новый роман ветреного Делона. Другие, что дело в нежелании Шнайдер целиком посвятить себя семье. Осенью 1963 года Шнайдер впервые улетела на съёмки в Голливуд и там из газет узнала о романе Делона с начинающей актрисой Натали Бартелеми. Когда она вернулась в их квартиру в Париже, Делон уже выехал, собрав свои вещи. Шнайдер попыталась покончить с собой и долгое время отказывалась от съемок…

13 августа 1964 года состоялась свадьба с Делона и Натали Бартелеми. Актёр дал старт кинокарьере Натали Делон (она взяла его фамилию). 1 октября 1964 года у пары родился сын Энтони (в последствии тоже актёр). Этот брак продержался четыре года. Развод с Делоном в 1968-м актриса комментировала так: «Наш брак был построен на страсти и нервах, и однажды мы оба просто не выдержали». Натали Делон продолжала сниматься в кино, занялась режиссурой и писала сценарии. Она умерла в январе 2021-го от рака поджелудочной железы.

Еще когда актер жил с Роми Шнайдер, в 1962 году певица и актриса Нико родила сына Ари Пэффгена, отцом которого называла Делона. Он правда отцовства не признал, однако мальчика вырастили его родители, давшие ему фамилию Булонь (как у отчима Делона).

В 1968 году на съёмках фильма «Джеф» произошла встреча Делона с актрисой Мирей Дарк. Эта встреча растянулась на 15 лет. Ровно столько они были вместе. Для Делон это был рекорд, который не удалось побить ни одной другой женщине.

Ален Делон и Мирей Дарк, 1970-е годы Фото: EAST NEWS

Мирей Дарк стала не только его возлюбленной, но и помощницей по бизнесу (духи, готовое платье). Она заключала договоры, искала помещения для новых магазинов. Вместе они снимались в кино. У нее были хорошие отношения со старшим сыном Делона, чего нельзя сказать об отношениях Энтони с отцом. Все ожидали «звёздной свадьбы». Но она не состоялась: Делон мотивировал это тем, что у них с Мирей не получалось завести ребенка.

Делон бросил Дарк в начале 1980-х ради молодой актрисы Анны Парийо (наибольшую известность ей принесла главная роль в фильме Люка Бессона «Никита»). И Мирей впала в депрессию.

Ален Делон и Анна Парийо. Фото: кадр из фильма «Неукротимый» (1983)

Считается, что тяжелое психологическое состояние стало причиной автокатастрофы, в которую попала актриса по дороге из Италии. Она провела несколько месяцев в больнице, врачи чудом её спасли. Делон был рядом с ней. Но после того как Мирей выписали, они расстались окончательно.

В 1987 году Делон познакомился на съемках клипа с голландской манекенщицей Розали ван Бремен, которая была моложе на 30 лет. Мимолётный роман перерос с гражданский брак. Розали родила Делону двоих детей — дочь Анушку и сына Алена-Фабьена.

Розали ван Бремен родила Алену Делону двоих детей Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Тем не менее в 2001 году Ален и Розали тоже расстались, так и не оформив отношения. Делону было шестьдесят семь, когда 36-летняя Розали помахала ему ручкой, взяла двоих детей и отправилась в объятия другого Алена по фамилии Аффлелу, довольно известного бизнесмена.

Делону приписывали роман с итальянской красавицей Клаудиа Кардинале, с которой он снимался у Лукино Висконти в картине «Леопард». Но актриса категорически опровергает эту связь, говорит, что мужская красота никогда не имела для нее значения, поэтому она легко отказала Делону.

Клаудиа Кардинале уверяла, что мужская красота никогда не имела для нее значения. Фото: кадр из фильма «Леопард» (1963)

Со временем у них сложились дружеские отношения, но первые годы общения были непростыми - Делон не уставал ей напоминать, какой красивой парой они могли бы быть.

На съемках фильма «Полицейский» продюсеры свели Катрин Денёв и Алена Делона. И было бы странно, если бы Делон не начал ухаживать за звездой «Шербургских зонтиков». Денёв повелась на флирт, пока случайно не узнала, что любовная интрижка входила в пиар-кампанию фильма.

Ален Делон и Катрин Денёв. Фото: кадр из фильма «Полицейский» (1972)

Только в отличие от Денёв, Делон был в курсе и получил гонорар за «игру в любовь», а Катрин обнималась с ним перед камерами бесплатно. Из мести позже она скажет: «Если честно, Ален Делон целуется отвратительно».

В 2019 году Делон пережил двойной инсульт Фото: EAST NEWS

Сегодня 86-летний Делона одинок и стар. Его одиночество разделяют его любимые собаки и трое детей, которые добросовестно его навещают: Энтони, Анушка и Ален-Фабьен. Тем не менее миллионы женщин по всему миру по-прежнему считают его самым желанным мужчиной.