Главный приз - 1 млн рублей: на телеканале "Звезда" подвели итоги всероссийского вокального конкурса

Победительница конкурса Катерина Лазукова с Юрием Николаевым и Максимом Дунаевским. Фото: телеканал "Звезда".

Всероссийский вокальный конкурс "Новая звезда", в котором традиционно принимают участие таланты со всех уголков страны, с успехом транслируется уже семь сезонов. Лучших из лучших выбирают зрители телеканала "Звезда" и экспертное жюри, а поддерживают соревнование сразу два министерства: Министерство обороны и Министерство культуры РФ.

Из года в год участники борются за главный приз - 1 миллион рублей и возможность ротации победной песни на одной из популярных российских радиостанций. И вот накануне, 12 июня, состоялся финал седьмого сезона конкурса. Победительницей стала Катерина Лазукова из Свердловской области. А "Дорожное радио" - генеральный информационный партнер - выбрало обладателя своего специального приза: этой награды удостоился Дмитрий Балашов из Республики Коми с авторской песней "Путь домой".

Эффектный номер в финале принес победу Катерине Лазуковой. Фото: телеканал "Звезда".

Все композиции, прозвучавшие в финале, будут доступны к прослушиванию на всех музыкальных площадках с 17 июня 2022 года. Между тем, скоро начинается кастинг на восьмой сезон телепроекта "Новая Звезда - 2023": пока еще можно успеть подать заявку.

Члены жюри конкурса "Новая звезда - 2022". Фото: телеканал "Звезда".

СПРАВКА "КП"

Всероссийский вокальный конкурс "Новая Звезда" - это первое в истории музыкальное состязание, в котором принимают участие все 85 регионов России: 85 самых сильных исполнителей, 85 истинных талантов из разных частей страны. Они впервые соберутся на одной сцене и будут сражаться за свой родной край. Допускаются как неизвестные широкой публике исполнители, так и уже состоявшиеся профессионалы. Главное, чтобы представители каждого региона были уроженцами этого района, либо их судьба была так или иначе с ним связана.

Основные критерии отбора: сильные вокальные данные, артистичность, оригинальность. Возраст: с 16 лет включительно.