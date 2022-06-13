Каждый четвертый кинотеатр в России может закрыться из-за санкций

Ковидные ограничения нанесли удар по киноиндустрии, санкции могут ее добить. Фото: Олег ЗОЛОТО

Санкции больно ударили по большим экранам: кинотеатры в регионах сокращают часы работы или открываются только в выходные дни, а некоторые из них уже приняли решение закрыться из-за резкого падения оборота. По оценке экспертов, к концу 2022 года убытки отрасли составят 11,1 млрд (!) рублей.

- Ситуация стала тяжелой сразу после ухода голливудских фильмов, то есть, с начала марта, - рассказал в эфире Радио "Комсомольская правда" Павел Поникаровский, совладелец сети кинотеатров "Люмен". - Падение оборота составляет порядка 60-70%, что, в принципе, делает нашу работу нерентабельной. Нам не хватает отечественного кино. Его доля в мирные доковидные годы была где-то около 20-25%. В обычное время это хорошая доля, учитывая, что бюджеты Голливуда нельзя сравнивать с теми деньгами, что выделяются у нас.

Чтобы выжить на фоне оттока зрителей, кинотеатры вынуждены максимально снижать затраты.

- Наша задача среди срочного - договориться по-другому с нашими партнерами, в первую очередь, торговыми центрами, о снижении арендных ставок и привязке аренды к оборотам кинотеатра, - объяснил Павел Поникаровский. - В основном, торговые центры соглашаются на эти условия. Но есть и плохие примеры: примерно 30% - 25% ТЦ не идут на уступки. И в этом случае, конечно, кинотеатр в этом торговом центре будет вынужден закрыться.

Однако, даже снижение аренды не поможет кинотеатрам в долгосрочной перспективе. Владельцы сетей надеются, прежде всего, на импортозамещение и господдержку.

- Мы надеемся, что наши продюсеры сделают что-то стоящее, потому что рынок для них открылся. Сейчас нет конкуренции с Голливудом, поэтому и флаг в руки. Нужно, чтобы они хорошо поработали, тогда и мы сможем тоже хорошо поработать. А кроме того, надеемся на государство. Сейчас, видимо, придет время поддержать нас и финансово, и какими-то дополнительными программами. Москва очень неплохую программу, на мой взгляд, выпустила по поддержке кинотеатров, где субсидируются проданные билеты на русские фильмы дополнительно. Если это распространится на всю страну, то в этом будет определенная помощь, чтобы кинотеатры могли дальше существовать, - считает совладелец сети "Люмен".

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