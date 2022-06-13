«Над ними отдельный трибунал надо устроить»: Донецк залило кровью и шрапнелью

13 июня украинская армия возобновила ожесточенные обстрелы Донецка. Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

В понедельник, 13 июня, украинская армия возобновила ожесточенные обстрелы Донецка. Под ударами ВСУ оказались мирные кварталы и гражданская инфраструктура. Самым страшным за день стали прилеты снарядов на Майский рынок города. Там погибли трое, включая 11-летнего мальчика. Ранения получили 13 человек.

Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

... Работники ритуальной службы буднично грузят в машину тело очередного погибшего на Майском рынке. А еще не пришедшие в себя люди, стоя у развороченного автомобиля, вспоминают, как оно было. Понедельник в ДНР — выходной. И жители округи по многолетней привычке отправились на свой любимый рынок. Там обычно делали запасы на неделю. Люди особо ничего не опасались — прежде украинские артиллеристы сюда не доставали.

Погибли трое, включая 11-летнего мальчика. Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Но потом вдруг - короткий резкий свист и несколько разрывов подряд. Прямо по торговым точкам.

- Жена за картошечкой с помидорками послала. Я приценился, но сначала за сигаретами пошел, и тут как жахнет! - рассказывает один из покупателей.

- Повезло... - комментируют рядом.

Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

А мужик смотрит на те самые овощи, покупку которых оставил на потом: помидоры с картошкой, капустой и кабачками обгоревшей кучей вывалились из разбитого в хлам ларька.

- Продавца, говорят, на «скорой» увезли. Уж и не знаешь теперь, где настигнет. Ходишь и молишься постоянно..., - качают головой завсегдатаи рынка.

Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Военные собирают многочисленные осколки. Возможно, они от тех же натовских 155-мм снарядов, которыми щедро снабжают «незалежную» поддерживающие террор Евросоюз и США.

- Там женщина вся в крови ползала. А вон там мужчину в ларьке по ногам и в живот зацепило, - обсуждают люди, глядя на лужи крови и раскуроченные торговые точки. - А тут мальчик лежал с женщиной рядом. Убитые. Говорят, мама с сыном. У артиллеристов-то этих украинских мамы-то есть? Звонят, поди, друг дружке. Вот что рассказывает сегодня каждый из них? Что ее любимый сынок опять обычных людей поубивал из своей пушки? А та что — гордится?

Ранения получили 13 человек. Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

- Нет, конечно, - отвечает кто-то. - Телевизор ихний включи и сами все услышите. Никаких преступлений. «Героически» дерутся. Но попадутся еще эти сволочи, которые по Донецку лупят! Отдельный трибунал над их пушкарями надо устроить. Они же ничем от «азовцев» не отличаются. Такие же выродки.

Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

На горизонте который час черным столбом поднимается густой дым. Его видно со всего города. Снаряды уничтожили цех по разливу воды и лимонадов, а также склад с канцтоварами.

Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

А в воздухе тем временем слышны новые разрывы. Снаряды легли возле ДК Куйбышева, Свято-Владимирского храма, поликлиники, повредили высоковольтную линию. А на окраине Донецка загорелось несколько квартир многоэтажки - люди выпрыгивали из окон, чтоб спастись.

И снова гулкие удары. Украина продолжает террор против мирных жителей Донбасса.

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