В перерывах между поездками в ЛДНР Владимир Машков снимался в триллере «Кто там?» с Александрой Бортич, плачущей по Украине

Владимир Машков в триллере "Кто там?" Фото: кадр из фильма

C 9 по 12 июня в Луганске, Снежном, Шахтерске, Новоазовске, Володарском, Меловом, Беловодске, Старобельске и некоторых других городах ЛДНР прошли концерты российских артистов — Ольги Кормухиной, Григория Лепса, Дмитрия Певцова, Александра Маршала. Был среди них и Владимир Машков, который в футболке с буквой Z (расположена также на фасаде Табакерки) порассуждал о предателях-пацифистах.

— Критиков [спецоперации ВС РФ], которые, как вы говорите «критики», — они для меня не критики, — признал звезда «Ликвидации». — Это… Знаете, я давно для себя, и многие, наверное, определили есть люди, а есть нелюди. Эта ситуация, в которую вынудил нас всех зайти мир нелюдей. Вот мы и должны восстановить свое человеческое имя во имя памяти тех ребят, девчонок, которые безвинно здесь погибли, продолжают погибать, защищая нашу общую родину.

Интересно, что до поездки в ЛДНР актер отснялся в триллере «Кто там?» вместе с белорусской актрисой Александрой Бортич, что очень любит ходить на митинги в поддержку Навального, одиночные пикеты и критиковать власть. После начала СВО наученная горьким опытом артистка, которую критиковали зрители и даже перестали снимать на некоторое время, не стала открыто выражать свою гражданскую позицию и отношение к военной операции. А только выложила в соцсетях красноречивое фото с заплаканным лицом. Без подписи.

Фото: СОЦСЕТИ

О жителях ЛДНР или гибнущих русских бойцах в том посте не было сказано ни слова. И круг общения актрисы, исповедующий совершенно определенную, ультралиберальную идеологию, воспринял сигнал однозначно: Саша с нами. Примерно в то же время, что и было выложено скорбное фото, снимался триллер «Кто там?», в котором Бортич сыграла вместе с Владимиром Машковым. Интересно, обсуждалось ли происходящее на востоке Украины на съемочной площадке...

Фото: кадр из фильма.

На фото со съемок видно, как счастливая Бортич улыбается, стоя в красочном костюме на берегу Финского залива (съемки проходили в Ленинградской области).

Фото: СОЦСЕТИ

Создатели фильма, у которого аж три режиссера — Владимир Маслов, Виталий Дудка (оба выступили и сценаристами) и Михаил Морсков — уверяют, что публику ждет «мощная жанровая картина с закрученным сюжетом и отлично подобранным актерским составом», для чего операторы Андрей Данельян и Василий Григолюнас использовали метод съемки «одним кадром»: когда камера находится в движении, как и все, что попадает в кадр.

Фото: кадр из фильма.

В центре сюжета несколько главных героев — олигарх (Владимир Машков), пилот (Кирилл Кяро), полицейский-стажер (Тихон Жизневский) и молодая мама (Александра Бортич). Вся чертовщина — тревоги, страх, жуть и ужас — происходит именно с ними.

Фото: кадр из фильма

— Эта история привлекает своей универсальностью, саспенсом и интересной концепцией, — уверен продюсер, сценарист и режиссер проекта Владимир Маслов, работавший с Владимиром Машковым в картине «Миллиард». — Ситуации, в которых оказываются герои, легко себе представить в обычной жизни, и от этого мороз по коже.

Премьера фильма запланирована на 15 сентября текущего года.