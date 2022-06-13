Убить Европе экономику, отдать России выжженную землю: Названы истинные цели США в конфликте на Украине

Военный эксперт и политолог Михаил Онуфриенко. Фото: Кадр видео

На «Радио «Комсомольская правда» на вопросы ведущих ответил известный военный эксперт и политолог Михаил Онуфриенко.

«БОГАТСТВА КИЕВА»

- С чем ВСУ стартовали в начале спецоперации, сколько у них было западной военной техники тогда, что сейчас?

- Киев до февраля получал минимальное количество техники. В основном это касалось ПТРК «Джавелин» - несколько сот. Поставляли системы контрбатарейной борьбы, облегченные, варианта морской пехоты, и в ограниченном количестве. Первая поставка была 3 штуки, (одна была уничтожена, вторую быстро затрофеили ребята с Донбасса, а третья исчезла).

- Но после 24 февраля ситуация поменялась резко?

- Пошли колоссальные поставки переносных противотанковых и зенитно-ракетных комплексов. Речь о тысячах ПТРК и ПЗРК на каждой из позиции. Для контактной борьбы и борьбы с авиацией на небольших высотах потребности ВСУ полностью удовлетворены. Да, аккумуляторные батареи на многих ПТРК старые, и никто не заморачивался из-за того, что они от 5 до 20 лет пролежали на складах, чтобы менять их на новые.

- Что касается бронетехники.

- Изначально речь шла о том, чтобы на Украину поставлялись системы, связанные с остатками, которые были на складах стран Варшавского договора. Здесь, безусловно, наибольшее количество от Польши. По остальным странам речь идет о десятках единиц - от Чехии, Словакии. Чехословацкие самоходки «Зузанны» и ракетные системы залпового огня (РСЗО) поставлялись в количествах, которые реально повлиять на ситуацию на Донбасском фронте не в состоянии.

- Почему?

- Только на одном направлении протяженность линии фронта – 115 километров. Генштаб пытается убедить Зеленского в необходимости отвести войска из Северодонецка и Лисичанска в Краматорск и Славянск, чтобы сократить линию фронта, увеличив количество штыков, которые защищают города. Это теория городов-фортов. Но когда 115 километров фронт, все западные поставки тут неспособны серьезно повлиять на ход действий.

- Они сами это понимают?

- И западные эксперты, и командир группировки «Север» признались, что российская армия выпускает ежедневно на этом участке фронта от 4 до 8 тысяч снарядов. Как на это могут повлиять 10 РСЗО, поставленные Чехией или Словакией? Да никак. А вот сотня-две танков от Польши — да,это существенно. Но это и всё.

- А более современное оружие?

- Три недели идут разговоры о том, что Украине поставят противокорабельные ракеты. Но когда что-то появляется у киевского режима, это сразу показывают. Например, на вооружении есть танки «Оплот», от 4 до 6 штук. Собранный из двух старых корпусов, как только он засветился на Донбассе, его тут же показали: вот наша перемога. И как только противокорабельная ракета появится в районе Одессы или Николаева, ее обязательно покажут и расскажут: вот что у нас есть теперь!

ЗАПАД ПОМОГАЕТ НЕ ВСЕРЬЕЗ

- Кто кроме поляков — в числе «больших поставщиков»?

- Арестович говорит, что даже 5 тысяч касок, которые перед войной Берлин обещал Киеву, не поставлены. Испания объявила об отправке 40 «Leopard», но Берлин запретил. Швейцария наложило вето на вывоз в Киев любого оружия и боеприпасов. А это ставит крест на поставках той же Германией зенитных систем «Gepard» (аналогов нашей «Шипки», только двуствольных).

- То есть?

- Запад не собирается всерьез помогать киевскому режиму. 50 стран, среди которых крупнейшие мировые экспортеры вооружений, за три с половиной месяца решили бы вопрос массированных поставок оружия киевскому режиму.

- Но они не готовы?

- Весь конец осени и начало зимы прошлого года только дата боевого столкновения России с Украиной и обсуждалась. И планов существовало множество. А сейчас Киев проигрывает России. Чем помочь? Деньгами? Живых денег почти и не дают, эти деньги идут на оплату их ВПК и армии того же оружия, которое они и поставляют…

- Вся мощь западной цивилизации должна пойти на помощь киевскому режиму?

- Это тысячи танков, РСЗО, артиллерии. Почему все это до сих пор не на фронте? США наплевать на Украину. Они ее используют исключительно как инструмент для того, чтобы не допустить союза Китая, России и... Евросоюза. Для этого и Англию выводили из состава ЕС. Нужно было ослабить одного из главных экономических конкурентов: Евросоюз по объемам своего ВВП, по реальным возможностям сравнялся с США. Нужно было вставить лом в механизм между Евросоюзом и Россией, ну и Китаем.

- А какой сценарий они, не поставляя оружие в должном объеме, рассматривают? Украина терпит поражение или как?

- Рассматривают вполне разумный вариант. Если бы «все для фронта, все для победы», они бы поставляли даже то оружие, которое у них самих находится на вооружении. А они даже разговоры о поставках советских МиГ-29 не доводят до реализации. Хотя явно поставляют запчасти. У Запада есть масса штурмовиков. Самолет поршневой, который в состоянии нести несколько тонн вооружения, в том числе и НУРСы, и ракеты «воздух – поверхность». Они использовались в Африке, в Азии. Но и такие самолеты киевскому режиму не поставляются.

- Уточним: в Европе именно Германия мешает поставкам тяжелого вооружения?

- Выясняется, что именно Германия постоянно тормозит с поставками оружия. Об этом пишет, например, тот же «Шпигель», ссылается на некую договоренность о том, чтобы не поставлять киевскому режиму конкретное западное вооружение. Говорят о поставках М113 — но это, простите, гроб. И мы видим по факту, что Киев для Запада не является тем рубиконом, за которым нужно обязательно остановить "российское нашествие" на западные цивилизации.

А КАК ЖЕ ЛЕНД-ЛИЗ?

- Но может мы с вами сами себя успокаиваем - и после 15 июля массированные поставки по ленд-лизу пойдут?

- Нет, столкнуться с этим придется, конечно. Те же гаубицы М-777, те же бронетранспортеры М113, и САУ Zuzana, и польские танки - они доходят до фронта. И да, начиная с «джевелинов» Запад наращивает объем помощи. Но этот объем лежит в рамках осознания простой истины: киевский режим все равно проиграет. Но затянуть этот процесс надо.

- То есть придут и противокорабельные ракеты?

- Да. И тяжелая техника. И самолеты советские все-таки будут поставлены. И старые «леопарды», «мардоры» тоже дойдут до фронта. Вот Греция не может поставить старые германские еще БМП - пока ФРГ не дает взамен им новые. Но учитывая, что еще, вероятно, не один месяц боевых действий впереди, они начнут поставки эти. Вопрос в затягивании конфликта и в том, чтобы Россия получила, в конечном итоге, под свой контроль территории максимально разоренные и уничтоженные.

- А сам Запад?

- Он хочет потратиться минимально. 40 миллиардов живьем никто Киеву не дает. Это деньги пойдут производителям вооружения на Западе.

- Что хотят получить в остатке сухом?

- Максимально ослабленную Россию. У которой максимальное количество проблем с территорией, которую она взяла под контроль. А лучшее оружие, которое у Запада есть, он киевскому режиму не отдаст - а вдруг следующий конфликт будет в Прибалтике или в Польше?

ЧТО ПОНИМАЕТ КИЕВ

- Киев понимает, как к нему относятся на самом деле?

- Да. Но если мы спустимся на шаг ниже, посмотрим на отношение киевского режима к собственным вооруженным силам - увидим то же самое. Вот бросили на «Азовстали» несколько тысяч штыков, подготовленных, мотивированных. Их оставили на убой. Если б не сдались, - было бы идеально. Сделали бы из них павших героев на рубежах западной цивилизации.

- На заводе «Азот» в Северодонецке история повторяется?

- Конечно, и никто не сомневается, что и мост для отхода взорвали сами. Туда переброшены наемники, спецназ, элитные части. Зачем? На убой, сакральная жертва. Никакого отступления в Лисичанск! Вы должны умереть за идею! Киев так же наплевательски относится к собственным военнослужащим, как Запад относится к Киеву.

- Война вообще цинична.

- Да, но русские стараются не стрелять по жилой застройке, минимизировать потери среди мирного населения, а они этим пользуются. Цинично? Да. Но это практика. Это предлагают военные. А политики, которые сидят в Киеве, которых поддерживает Британия, Пентагон ведут к тому чтобы все тянулось подольше и покрасивее. Не удалось в Мариуполе создать картинку - попробуем создать в Северодонецке. Да то же самое было с островом Змеиным.

ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ В ХЕРСОНЕ

- В Херсонской области отменяют долги по кредитам украинским банкам. Шаги к тому, чтобы получить лояльное население?

- Ситуация из катастрофической начала приобретать параметры здравого смысла. В первые недели никто даже не пытался убирать украинскую символику. И получали неприятности в тылу успешно наступающих войск.

- Но уже пережили это.

- Пережили. Формируются военно-гражданские администрации. Это уже принимает организованный масштаб. И объявлено на высоком уровне, что любые освобожденные территории никогда, никому и ни под каким видом обратно переданы не будут. Здесь будет русский мир.

- Поэтому такое форсированное политическое освоение этих территорий прямо сейчас?

- Государственное устройство можно обсуждать. Кто-то говорит о референдуме по вхождению той или иной территории в состав Российской Федерации, кто-то еще о чем-то. Интеграция на территориях идет разными путями. И списанием долгов, которые были перед украинскими банками, и введением символики победы – российских триколоров, и многими другими способами, в том числе, введением рублевой зоны. И здесь уже людям неважно форма госустройства. Им важно знать, что вот эта жовто-блокитная нечисть больше сюда не вернется.

- Ну вот Херсон взяли вообще без боя. Какие настроения сейчас на Херсонщине?

- Настроение начало кардинально меняться в последний месяц. Ранее отсутствовала поддержка, понимание, в общем, много, что там делалось, делалось по инициативе и военных, и сотрудников ФСБ. Зачастую на свой страх и риск. Без команды сверху. Но сейчас это приняло государственный масштаб. Люди, которые живут в Херсонской области, увидели систему. Они поняли, что это уже не инициатива офицера или гражданского администратора, это система российской госвласти.

- Именно это поменяло настроение людей?

- Мгновенно! Люди это очень тонко чувствуют. В повседневной жизни они сталкиваются с массой вещей, с ценами в магазинах, с возможностью расплачиваться рублями, с гуманитаркой. Людей впервые за последние месяцы перестала волновать тема о переговорах Москвы и Киева. Все поняли, что решение принято, что Россия навсегда. Людям, естественно, хочется жить в России. Они понимают, что это и русские пенсии, и русский уровень жизни, и финансирование. Люди хотят жить мирно, обеспечено. Но первым является нежелание жить так, как жили до этого.

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