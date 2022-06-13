Обедневшая Европа бьет тревогу: чем яростнее санкции, тем больше зарабатывает Россия

Даже продавая нефть с большой скидкой, Россия богатеет, несмотря на санкции. Фото: REUTERS

В 2022 году мир накрыл политический и экономический кризис, а Россия так и вообще с ног до головы обложена санкциями. Но кризис провоцирует рост цен на энергоносители, альтернативы которым пока нет, и, по данным агентства Bloomberg, в 2022 году Россия может заработать более $320 млрд на экспорте нефти и газа, что почти на треть больше, чем годом ранее. Действительно ли доходы от продажи нефти и газа наполнят бюджет страны несмотря на неблагоприятную обстановку? Об этом журналист Антон Челышев побеседовал в эфире радио «Комсомольская правда» с ведущим аналитиком Фонда национальной энергетической безопасности, экспертом Финансового университета Игорем Юшковым, который поделился своим видением ситуации:

- Здесь, действительно, логика понятна: чем больше дефицит на мировом рынке, тем дороже энергоресурсы. И вводя санкции против России, которые приводят к тому, что мы меньше экспортируем, Запад этим самым усугубляет дефицит на мировом рынке, значит, цена еще больше вырастает. В итоге Россия в денежном выражении получает столько же, сколько и раньше, то есть, эти санкции не работают.

Ведь смысл санкций какой изначально? Он не в том, чтобы Россия меньше экспортировала, а в том, чтобы она меньше зарабатывала. Задача – лишить ее денег, чтобы экономика разрушилась, и чтобы не было денег на оборонные программы в том числе. И в этом плане логика европейцев, которые вводят санкции, понятна. А в итоге получается, что все наоборот. Но эта схема работает исключительно потому, что глобальный энергетический кризис начался еще в 2021 году, сейчас просто не хватает энергоресурсов. Если бы нас кто-то мог спокойно заменить на мировом рынке, тогда, действительно, они ввели бы санкции, мы не смогли бы экспортировать, не смогли бы зарабатывать. А вся эта санкционная борьба происходит на фоне и так имеющегося огромного дефицита энергоносителей, в котором виноваты, в том числе, сами европейцы и американцы, которые годами запугивали свои компании. И компании по всему миру. И говорили, что не нужно вкладывать деньги в новые нефтегазовые проекты, не надо, чтобы кто-то добывал нефть и газ, ведь у нас энергопереход идет. Мы переходим на возобновляемые источники энергии, значит, если вы сейчас миллиарды долларов вложите, то когда вы начнете добывать на этом новом проекте, мы просто не будем у вас покупать. И вы обанкротитесь и не вернете свои инвестиции.

Компании испугались. Естественно, когда им каждый день это говорят на протяжении многих лет. И последние годы идет огромное недофинансирование всех нефтегазовых проектов. Поэтому старые месторождения истощаются, а новых нет. Потому что деньги вовремя не вложили. И в этих условиях мы встретили 2022 год, когда цена и так росла. Если мы вспомним, то весь 2021 год она росла и на нефть, и на газ, и на уголь просто потому, что их не хватает. Поэтому сейчас, когда они вводят санкции против нас, они усугубляют дефицит, и цена растет. И мы зарабатываем, в итоге, больше.

- Хочется понять логику стран Восточной Европы, которые наиболее активно выступают за антироссийские санкции, в том числе, касающиеся поставок энергоносителей, потому что не будучи специалистом в этой сфере, очень просто задать себе вопрос: Германия, Франция, богатая Европа может себе позволить покупать более дорогие энергоресурсы, если она их где-то найдет, но Польша, Чехия, Словакия, Прибалтика – где они возьмут деньги, чтобы покупать более дорогие энергоресурсы?

- Именно в тех странах, которые вы перечислили, самая большая инфляция сейчас в Европе. В Прибалтике инфляция под 20% - это уже, больше чем в России! Притом, что против нас 7 тысяч санкций ввели, а они вроде как без санкций живут и все у них должно быть хорошо. Но нет. Из-за того, что стоимость энергии и газа, и нефти, и угля закладывается в стоимость всех конечных продуктов, в итоге раскручивается инфляция. Это бьет по их экономике. Но политика у них сейчас перекрывает экономику.

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