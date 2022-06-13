Герои спецоперации «Z»: рядовой Кыргыс уничтожил в бою три БМП, два танка и пятнадцать националистов

«Комсомолка» знакомит читателей с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий в Донбассе. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Комсомолка» ежедневно знакомит читателей с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий в Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. За грамотные решения и отвагу на поле боя они будут представлены к боевым наградам.

Ни один иностранный наёмник на свете не смог бы так сражаться за должности и деньги. Чтобы биться насмерть нужно иметь убеждение в своей правоте, беззаветно любить Родину, а еще быть готовым отдать свою жизнь за сослуживца, который сможет наверняка выполнить поставленную боевую задачу. Без этих качеств лучше не сражаться, так как никогда не победить.

«Сам погибай, а товарища выручай», - напоминал своим воинам генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. «Опасности лучше идти навстречу, чем ожидать на месте», - повторял легендарный русский полководец.

ОДНИМ ЗАЛПОМ УНИЧТОЖИЛ ВОСЕМЬ ОПОРНЫХ ПУНКТОВ

Подполковник Эдуард Усов

Подполковник Эдуард Усов. Фото: Минобороны РФ

«В ходе проведения специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик подполковник Эдуард Усов, командуя реактивным артиллерийским реактивным дивизионом поддерживал наступление штурмовой группы российских войск, непосредственно находясь на передовых позициях, управляя лично огнем артиллерии. Подполковник Усов в результате воздушной разведки с помощью беспилотного летательного аппарата «Орлан-10» обнаружил скопление националистов, а также опорные пункты противника.

Оценив ситуацию, Эдуард принял решение нанести артиллерийский удар по позициям противника. Лично осуществляя корректировку огня, грамотно определял точки прицеливания и своевременно передавал координаты объектов противника. В ходе артиллерийского огня дивизиона Эдуарда Усова в ходе наступления было уничтожено 8 опорных пунктов, а также до 30 националистов. Противник попытался нанести ответный удар, но Эдуард успел вывести подразделение в безопасное место, чем спас жизни своим подчиненным».

УНИЧТОЖИЛ В БОЮ ЧЕТЫРЕ БОЕВЫХ МАШИНЫ

Ефрейтор Павел Проценко

Ефрейтор Павел Проценко. Фото: Минобороны РФ

«Наводчик-оператор боевой машины ефрейтор Павел Проценко в составе экипажа вел активные наступательные действия на укрепленные позиции националистов в районе одного из населенных пунктов. В ходе боя, благодаря хорошей выучке Павла Проценко, было уничтожено 4 боевые машины пехоты противника и до двадцати националистов, из-за чего противник понес значительные потери боевой технике и живой силе. Умелые действия ефрейтора Павла Проценко обеспечили успешное продвижение подразделений бригады вглубь обороны противника и в дальнейшем привели к его полному разгрому».

ЛИЧНО УНИЧТОЖИЛ В БОЮ ТРИ БМП И ДВА ТАНКА

Рядовой Орлан Кыргыс

Рядовой Орлан Кыргыс. Фото: Минобороны РФ

«Водитель-связист рядовой Орлан Кыргыс, действовал в составе сводной роты, которая выполняла боевой приказ. Ей было приказано занять рубеж у понтонной переправы реки Десна, не допустить прорыва националистических групп и разрушение переправы. В течение нескольких суток, находясь под плотным минометным огнем, подразделение Орлана Кыргыса успешно отбивало попытки прорыва националистов. Благодаря военной смекалке и высокому профессионализму, проявленному в ходе боя, рядовой Орлан Кыргыс лично уничтожил три БМП, два танка и до пятнадцати националистов».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Мариупольцы возвращаются в свои дома по мере восстановления городской инфраструктуры, подачи электричества и воды. Об этом рассказал российским и иностранным журналистам глава ДНР Денис Пушилин, который провел по городу пресс-тур.

Вспышки холеры в Мариуполе не фиксировались, эпидемическая ситуация находится под контролем. Появилась возможность устраиваться через центр занятости по своей специальности и для участия в хозяйственных работах, которые востребованы сейчас в Мариуполе. Средняя зарплата больше 30 тысяч рублей.

Обеспечена безопасность судоходства в Мариуполе. Последние обнаруженные мины были уничтожены при журналистах. С иностранными журналистами также встретился врио гендиректора Мариупольского драматического театра Илья Солонинах, который заявил, что открытие театра запланировано на 10 сентября.

ТРАНСЛЯЦИЯ

Военная спецоперация на Украине 13 июня 2022: прямая онлайн-трансляция

Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 13 июня 2022 года (подробнее)

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