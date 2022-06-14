Северодонецк фактически блокирован после того, как вчера украинцы подорвали последний мост, который соединял город с Лисичанском Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Запорожье обнуляют кредиты перед незалежной

Владимир Рогов, член военно-гражданской администрации Запорожской области, заявил, что кредиты жителей региона перед украинскими банками будут обнулены. Также будет списана и коммунальная задолженность, имевшаяся у запорожцев перед украинскими ЖКХ по состоянию на 1 марта. «Людям нет смысла платить банкам грабительские проценты за кредиты, ведь эти деньги идут на убийства этих же мирных людей» - сказал Рогов. По его словам, руководство региона займется и проблемой заблокированных в украинских банках вкладов жителей. А снимать гривны со счетов и конвертировать их в другие валюты он призвал уже сейчас. Рубль придет, порядок наведет.

Украинские автономера лишились букв «V» «Z»

Украинские народные избранники приняли суровый закон: о запрете символов «V» и «Z» в автономерных знаках страны. Сейчас в незалежной зарегистрированы более полутора десятков тысяч машин, в номерах которых есть две эти латинские буквы. Прежде выданные таблички можно заменить на другие в сервисном центре МВД, подав соответствующее заявление и заплатив пошлину. А для машин, которые регистрируются вновь, ни «V», ни «Z» будут уже недоступны. Автором соответствующей законодательной инициативы выступил нардеп от партии «Слуга народа» Игорь Фрис. Других хлопот у людей в Раде нет.

Боррель рассказал о шансах Украины вступить в ЕС

Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС, высказался о том, каковы шансы самостийной на получение статуса кандидата в Евросоюз. По словам Борреля, незалежная является страной европейской культуры, а ЕС мог бы и расшириться. Но как всегда помешала Москва. Жозеп так и сказал: «Украина со своими ценностями, культурой и историей уже готовилась присоединиться к Европе путем реформ до вторжения России».

А вот что ранее заявил госсекретарь Франции по делам Европы Клеман Бон: по его мнению процесс вступления Украины в Евросоюз может продлиться лет 10-20. Но что будет с ее ценностями через 20 лет?

Борисов высоко оценил эффективность нашего оружия

Юрий Борисов, вице-премьер РФ, оценил эффективность работы российского оружия в ходе спецоперации России на Украине как высокую. Вот что сказал Борисов: «Хорошо работает наше высокоточное оружие при поражении сложных объектов. Неплохо себя показывают артиллерия, авиационные средства поражения». Вице-премьер заметил, что сейчас особую важность приобретает увеличение огневой мощи — чтобы поражать инфраструктуру и основные силы противника до прямого боестолкновения. Где-то на Банковой опять вздрогнули.

Запад хочет, чтобы арабы осудили Россию

Ахмед Абу аль-Гейт, генеральный секретарь Лиги арабских государств, заявил, что Запад оказывает давление на арабские страны. Цель давления очевидна:, чтобы те осудили действия Москвы в незалежной. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Sada el-Balad. Абу аль-Гейт сообщил, что у арабских стран есть единая позиция по российско-украинскому кризису. И сообщил: «Надеюсь, что арабским странам удастся сохранить свою безопасность, и что российско-украинский конфликт не повлияет на стабильность в регионе». Генсек ЛАГ предположил, что военные действия в самостийной могут растянуться «на годы». Конфликт закончится, а нефть останется.

Из Северодонецка просто так уже никто не уйдет

Украинские военнослужащие 13 июня лишились возможности покинуть Северодонецк. Об этом заявил замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. Вот какую причину он назвал: «Северодонецк фактически блокирован после того, как вчера украинцы подорвали последний мост, который соединял город с Лисичанском». Опять будут «героизм проявлять», пока эвакуацию не объявят? Да мест в СИЗО для вас уже не хватает!

Как ВТО и страны запада будут пшеницу вывозить

США, Британия, Австралия, страны ЕС и еще 52 члена ВТО (треть от общего числа) в совместном заявлении пообещали оказать содействие экспорту с территории Украины зерна. Вот что говорилось в заявлении торгпреда США Кэтрин Тай: «Мы призываем всех членов ВТО поступать так же. В том числе путем упрощения таможенных процедур». В заявлении указано, что на украинской территории разрушена значительная часть транспортной инфраструктуры, включая дороги, мосты, порты и железные дороги, что «существенно снижает способность Украины производить, экспортировать и импортировать». А содействие экспорту будете оказывать новыми поставками оружия?

Сколько белорусов воюет за Украину

Геннадий Казакевич, заместитель министра внутренних дел Белоруссии, заявил, что не менее двух сотен граждан республики входят в состав националистических батальонов незалежной. Геннадий Казакевич сообщил: «По имеющимся данным, в рядах нацбатальонов Украины состоят около 200 белорусских граждан. Это в основном футбольные ультрас и участники протестных акций 2020-го. Они совершили разного рода преступления и смогли скрыться от суда и следствия». По словам зам.министра, за последний год сотрудники ГУ по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД пресекли выезд на Украину десятков молодых людей в возрасте до 30 лет. Они стремились оказаться в рядах нацбатов - и заодно подзаработать. Тем же, кто добрался до зоны боевых действий, на родине грозят серьезные сроки — если останутся в живых. Ну так себе альтернатива.

Вильнюс шлет Киеву хитрые ружья

Литва передаст более сотни своих противодроновых ружей EDM4S Sky Wiper армии незалежной. Об этом сообщил литовский журналист Андрюс Тапинас. По его данным, эти легкие средства для борьбы с дронами уже вскоре окажутся в Киеве. Общая стоимость данной партии составляет более полутора миллионов евро. Предназначены они для 35 украинских подразделений. Интересно, что это сообщение появилось после того, как стало известно, что на юго-востоке Литвы ( у границ с Белоруссией) прошли учения «Твердый щит» добровольческих военизированных подразделений. Причем в них приняли участие аналогичные отряды, прибывшие из Латвии и Эстонии. Опробовали антидроны и отправили братьям по оружию?

В Лондоне не называют число своих наемников на Украине

Бен Уоллес, глава Минобороны Британии заявил, что у его правительство нет точных данных о том, сколько экс- военнослужащих Соединенного Королевства участвуют в конфликте на Украине. Вот что сказал Уоллес: «Мы не знаем, сколько наших бывших солдат воюют на стороне Киева. После начала конфликта мы делали публичные заявления , чтобы убедить их туда не ехать. Есть какие-то примерные оценки, но точной цифры мы не знаем». Прежде стало известно, что Верховный суд ДНР приговорил к смертной казни наемников из Великобритании Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также марокканца Саадуна Брагима, обвиняемых в участии в боевых действиях на стороне Украины. Конструктивных предложений по их судьбе из Лондона в Донецк не поступало. А истеричные выкрики - да, звучали.

По Донецку бьют из «Градов»

В понедельник, 13 июня, центр Донецка подвергся массовому обстрелу из Ураганов и Градов. Только при артиллерийской атаке на Майский рынка погибло не менее трех мирных жителей, в том числе 11-летний ребенок.

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