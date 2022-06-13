Уехавшая из России Алла Пугачева угодила под санкции

Алла Пугачева. Фото: Борис КУДРЯВОВ

У Аллы Пугачевой неприятности. Компания Примадонны угодила под санкции. Причем речь идет совсем не о России.

Компания Аллы Пугачевой ООО "АБП", чей разрешенный вид деятельности радиовещание, угодила под санкции на Западе. В отношении ООО "АБП" ввели ограничения на экспорт и импорт товаров и технологий.

Последний раз компания имела выручку в 73 миллиона в 2019. В 2020 году компания выручила 10 миллионов рублей, а в 2021 году - 3,2 миллиона рублей. В этом году компания свою деятельность практически не ведет, пишет ФАН.

Ранее шансонье Александр Новиков рассказал, что думает об уехавшей за границу Алле Борисовне. 68-летний музыкант не понимает, почему она отправилась в Израиль.

"Пугачева сделала много для нашей культуры, поэтому я удивлен ее поступком. Зачем ей надо было уезжать? Она ничего плохого стране не сделала, ничего крамольного не сказала, чтобы куда-то бежать", - цитирует артиста "АиФ".

Сама 73-летняя звезда эстрады ранее сообщила, что отправилась с детьми Лизой и Гаррри в отпуск. Мол, у наследников каникулы. Однако пребывание звездной семьи на чужбине подзатянулось. Впрочем, вокалистка пообещала прилететь в Москву к 1 сентября, так как отпрыскам нужно идти в школу.