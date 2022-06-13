Геннадий Онищенко - о «новом Омикроне»: Надо ли от него спасаться? Если да - то как?

Депутат Государственной Думы РФ, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко Фото: Иван МАКЕЕВ

-… Геннадий Григорьевич, здравствуйте! Еще раз с праздниками! Это помощник Онищенко вас побеспокоил - по поручению моих друзей для Радио «Комсомольская правда». Сейчас в соцсетях особенно, да в некоторых СМИ, пишут и говорят, что появился новый штамм Омикрона. Такой вот - вроде опасный. Вы нас, пожалуйста, успокойте или, наоборот, напугайте! Как нам быть, что мне друзьям, коллегам передать?

- Ну, во-первых, Омикрон с момента его появления уже несколько раз менял свое обличье.

- Вот гад!

- Сказать, что новое его появление - это какая-то сногсшибательная новость, - нельзя, но недооценивать тоже не надо,

Омикрон – это достаточно контагиозный, но мало вирулентный штамм.

- Давайте фразу эту расшифруем…

- Контагиозный – это значит, заразный, более заразный, чем все, а вирулентный – значит вирулентность его меньше, чем были те, предыдущие штаммы.

- А вирулентность - давайте тоже объясним!

- Это значит - опасность, тяжесть течения болезни.

- Все. Я-то сам выучил, но вот просто - для друзей.

- Но мы же уже пять раз это учили!

- Я понимаю, но все равно, чтобы люди не искали по словарям…

- За два года наша страна знает медицинскую терминологию достаточно хорошо.

Но не в этом дело. Итак, сказать, что это что-то такое, выходящее за рамки, - нельзя. Тем более, что у нас сегодня резко изменился социальный пейзаж, школьники разобщены, они все на каникулах, студенты - рассредоточены, они сдают экзамены, зачеты и тоже уходят на каникулы.

Это будет ещё буквально неделя экзаменационная, ну, две максимум - для особенно не прилежных там, сдавать концы и хвосты им придётся.

- Не не прилежных много тоже.

- Что?

- Ну, не прилежных студентов тоже много.

- Александр Петрович, давайте не будем вот придираться к словам.

Но это - не те огромные массы людей, которые постоянно находятся в очень плотном взаимодействии в метро, на занятиях, в лекционных залах, в лабораториях и так далее. Это хорошо.

Сказать, что есть какие-то признаки, что он (новый Омикрон. - А.Г.) убивает тот иммунитет, который у нас был и остаётся - нельзя. Поэтому, мы даже сегодня не ставим вопрос о возвращении масочного режима.

Но тем, кто должен ревакцинироваться, я бы порекомендовал это сделать. Кому сроки подошли. Те, кто за два года так и не усвоил необходимость вакцинации, все-таки, пусть это появление «нового Омикрона» их сподвигнет к вакцинации. Поэтому сегодня, - ну, то есть, расслабленными быть нельзя, но и паниковать тоже не надо. А выполнять те, в общем-то, меры, которые есть.

Если у вас кто-то заболел в семье…

- Нет, слава Богу.

- … наденьте маску ему, если взрослый человек. Если это ребенок, нужно надеть маски вам.

На сегодняшний день в Москве показатели заболевших, прежде всего, госпитализированных (потому что госпитализированные – это первый признак тяжести течения болезни) - ну, постоянно находится на очень низких цифрах. Это очень хорошо.

- Понял. И скажите еще. Вот вы посоветовали ревакцинироваться. А это через полгода, да? Вот после вакцинации.

- Да. Кто вакцинировался, через полгода он должен ревакцинироваться. Кто забыл это сделать или отмахнулся, делать этого не надо.

- В смысле, отмахиваться.

- Конечно.

- И еще хотел спросить, доктор, вот я где-то килограмма три сейчас сбросил, похудел, - это от стрессов, от интервью, обилия интервью, в том числе - и с вами…

- Нет! Наверное, это все от того, что вы следите за своим режимом питания. И благотворное влияние на вас, все-таки, оказывается.

- А что касается «Нового Омикрона»…

- Расслабляться не надо.

- Понял. Спасибо, доктор! Спасибо вам огромное!

- Пожалуйста!

- Обнимаю. Счастливо!

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