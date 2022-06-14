Военная спецоперация на Украине 14 июня 2022: прямая онлайн-трансляция Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 14 июня 2022 года.

Украинские вооруженные силы используют запрещенные методы ведения войны, в частности, обстреливают спальные районы населенных пунктов, заявил глава ДНР Денис Пушилин. Он отметил, что Киев,используя запрещенные методы войны, перешел все грани.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник в очередной раскритиковал властей Германии за отсутствие гостеприимства к беженцам из Украины. Он призвал властей ФРГ задуматься, по какой причине украинские беженцы не желают оставаться.

Следственный комитет России закончил предварительное следствие по делу украинского военного, отдавшего приказ о минировании Волновахской центральной районной больницы и ряда жилых помещений.

Украина как государство больше не существует, украинский народ оказался заложником у неонацистов, заявили представители военно-гражданских администраций Херсонской и Запорожской областей.