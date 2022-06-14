Я памятник себе воздвиг слегка нелепый: самые безумные творения скульпторов по всему миру

А ведь кто-то считает, что это один из лучших монументальных объектов неореализма. Фото: СОЦСЕТИ

Человечество с давних лет решило не ограничивать себя и свои фантазии наскальными рисунками и изобразительным искусством и принялось заодно еще и устанавливать разного рода памятники и монументы.

Все начиналось, наверное, с идолов. Потом монументы стали воздвигать, чествуя национальных героев. Правда, кое-какие из них позже непременно свергали и отправляли на свалку. Или сжигали, как деревянную статую Мелании Трамп, поставленную на ее родине, в Словении. Видевшие сие произведение искусства не исключают, что поджог организовала сама Мелания, недовольная тем, как воплотил ее в дереве при помощи бензопилы автор.

Со временем из камня, железа или глины люди стали ставить на разных углах все, что заблагорассудится. Сказочных и вымышленных персонажей, разного рода инсталляции, части человеческого тела и прочую ерунду. Или что-нибудь вроде монумента «Большая глина №4», красующейся на Болотной набережной Москвы. «Комсомолка» вспоминает другие необычные памятники мира.

НУ, ЗА БОДРОСТЬ

В Чили есть трехметровый памятник мате. Фото: СОЦСЕТИ

Барельефы и памятники изобретателю русской водки, химику Дмитрию Менделееву есть даже в Лондоне. А вот про монументы в честь водки что-то ничего не было слышно. Зато чилийцы поставили 3-метровый памятник в честь мате – местного тонизирующего травяного напитка. Он представляет собой тянущуюся из земли большую человеческую руку, сжимающую матеро – особую чашку для мате, из которой тянется бомбилья – положенная для ритуала употребления мате металлическая соломинка.

ДА ВЫ ТРОЛЛИТЕ!

Такой тролль действительно отпугнет кого угодно Фото: СОЦСЕТИ

Во всем мире бездомные почему-то особо любят селиться под мостами. В американском Сиэттле решили выжить (или отпугнуть?) их из-под моста Аврора необычным способом: взяли и установили под этим мостом монумент троллю. Тролль действительно отпугнет кого угодно: столь ужасно выглядит он, но туристы обожают забираться под мост и на самого тролля, а местные жители ежегодно стали устраивать под мостом аналог Хэллоуина – Троллоуин. В любом случае, монумент не особо жалуют, так как ежегодно мэрия вынуждена тратить немалые суммы, чтобы очищать его от граффити, наклеек и разного мусора. Также после установки тролля городские власти стали получать жалобы на то, что горожане… перестали видеть в городе настоящих троллей.

«ГРЯЗНЫЙ» САНТА

Санта демонстрирующий бездуховность западного общества потребления. Фото: СОЦСЕТИ

И российские Деды Морозы, и их западные братья Санта-Клаусы в том числе в виде памятников и монументов появляются, в основном, в канун Нового года и Рождества. В голландском Роттердаме решили, что главный новогодний персонаж должен радовать всех и зимой, и летом, и установили ему памятник. Но почему-то вместо посоха и мешка с подарками скульптор вложил в руку этому Санта Клаусу нечто, напоминающую секс-игрушку. Сказочный дедушка не краснеет только потому, что отлит из металла черного цвета. А автор творения заявил, что так он хотел продемонстрировать бездуховность западного общества потребления.

ХОТЬ БЫ ПОСТЕСНЯЛИСЬ

В Праге стоят сразу два писающих скульптурных изваяния. Фото: СОЦСЕТИ

Неизвестно, стала ли одна из главных брюссельских достопримечательностей Маннекен-Пис (Писающий мальчик) катализатором вдохновения для чешского скульптора Давида Черного, но в Праге теперь стоят сразу два писающих скульптурных изваяния. Два обнаженных мужчины стоят друг напротив друга и мочатся в бассейн. Автор настаивает, что уникальность его творения заключается в том, что статуи еще и двигаются, а заодно цитируют строки из литературных произведений. Кстати, расположены они во дворе музея Франца Кафки - знаменитого писателя, описывавшего (в хорошем смысле!) бессмысленность человеческого бытия. Может быть, поэтому и статуя тут такая странная.

НЕОБЫЧНАЯ НАЕЗДНИЦА

А когда-то на этой площади был невольничий рынок. Фото: СОЦСЕТИ

Когда-то на гаванской площади Вьеха был невольничий рынок. Теперь там стоит один из самых странных памятников в мире – обнаженная девушка, сидящая на петухе. Никто так толком и не знает, что побудило скульптора Роберто Фабело создать этот своего рода шедевр. Знакомые Фабело не раз проговаривались, что идея усадить девочку, да еще и с огромной вилкой в руке, на живого петуха, явилась скульптуру после особенно разгульной ночной попойки.

САМЫЙ СТРАШНЫЙ ФОНТАН МИРА

За что Гиенг хотел отомстить горожанам этим фонтаном? Фото: СОЦСЕТИ

В 1545 году городской совет швейцарского Берна поручил Гансу Гиенгу создать статую для фонтана на городской площади. Старая от времени разрушилась (кстати, какой она была – неизвестно). Гиенг не нашел ничего лучшего, как изобразить гигантского мужчину, поедающего младенца. Другого, ужасно перепуганного, он держит в руке, и еще нескольких – в мешке. Возможно, Гиенг хотел за что-то отомстить горожанам и лишить их спокойного сна по ночам. А, быть может, он просто намекал жителям соседних населенных пунктов – нечего тащить с собой в Берн детей, особенно писклявых и плачущих: художникам нужна тишина. Существует легенда, что в рождественскую ночь вода в этом фонтане превращается в вино. Отведавший этот напиток становится одержимым дьяволом.

ПАЛЕЦ ВВЕРХ

Какой скрытый смысл вложен в это произведение? Фото: СОЦСЕТИ

Поклонники неореализма считают, что одним из лучших монументальных объектов этого направления является 6-метровый бронзовый «Палец» работы французского скульптора Сезара Бальдаччини. Один стоит в Париже, другой – в катарской Дохе. Мастер не мудрствовал и изобразил свой собственный большой палец. Бальдаччини никогда не рассказывал, какой скрытый смысл вложил в свое произведение, но знатоки говорят, что не о чем и думать – во всем мире поднятый вверх большой палец символизирует очевидное – все уже хорошо (ну или все будет хорошо).