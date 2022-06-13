Собчак отдает пятилетнего сына в школу стоимостью 2,5 млн рублей в год

Ксения Собчак с сыном Платоном. Фото: кадр видео.

Сыну Ксении Собчак Платону всего пять лет (шесть ему исполнится только в ноябре), однако телеведущая уже намерена отдать его в школу. Журналистка долго и щепетильно выбирала учебное заведение для своего наследника. И в итоге остановилась на дорогой частной школе, обучение в которой стоит 2,5 миллиона рублей в год. Учителя в учебном заведении общаются с детьми на английском языке, что полностью устраивает телеведущую.

Многие удивлены, что Ксения отдает сына в школу так рано. Но только не его дед Эммануил Виторган. 82-летний актер говорит, что Платон развит не по годам, поэтому с легкостью вольется в образовательный процесс. К тому же мальчик чуть ли не с пеленок изучает английский и китайский языки.

Эммануил Гедеонович видится с внуком не так часто, как ему хотелось бы, но эти встречи производят на него неизгладимое впечатление.

- Платон замечательный, развитый мальчик, культуры большой - ест только с вилкой, ложкой, ножом, в отличие от наших детей. Мы, к сожалению, не так часто встречаемся, как хотелось бы, - признался Эммануил Виторган в программе «Ты не поверишь!». Именно звездный дед и рассекретил стоимость обучения в будущей школе Платона.

Виторган не упомянул, в какую именно школу Ксения отдает сына. Но, скорей всего, речь идет о Кембриджской международной школе. Детей в начальные классы в ней принимают как раз с пяти лет. К тому же она расположена неподалеку от коттеджного поселка «Горки-8», в котором живет Собчак. Обучение в Кембриджской школе ведется на английском языке, ученики в начальных классах также изучают математику, естествознание и азы информатики. Кроме того, они учат предметы по образовательной программе Великобритании: рисование, география, история, музыка, физкультура, личное и социальное развитие. При желании дети с 7 лет могут также заниматься по российской образовательной программе.

Впрочем, Ксения могла остановить свой выбор и на Международной школе ISM в Крылатском, хотя это и не самый близкий к ее дому вариант. Ранее телеведущая признавалась, что побывала в этой школе, и учебное заведение произвело на нее большое впечатление. Школа предлагает современное британское образование детям с 2 до 18 лет. Обучение в ней также ведется полностью на английском, а стоимость года в начальной школе вместе со всеми сборами составляет около 40 тысяч евро (примерно 2,4 миллиона рублей в год). В этой школе учатся дети многих звезд, политиков и бизнесменов.

Сын телеведущей с пеленок изучает английский и китайский языки. Фото: соцсети.

Выбором школы для сына Собчак озаботился еще два года назад. В 2020 году Ксения объездила несколько известных учебных учреждений Москвы, но так и не остановила свой выбор ни на одной из школ. В соцсетях телеведущая призналась, что ей не нравятся дорогие школы на Рублевке, поскольку в таких заведениях в приоритете достижения родителей, их материальное благополучие, а не знания учеников.

- Я очень серьезно отношусь к образованию, поэтому мучаюсь страшно по поводу школы. К сожалению, я не сторонник платного «рублевского» образования из-за атмосферы, которая очень часто там складывается. Вот это все «кто на чем приехал» и «кем у тебя папа работает» как-то не кажется мне здоровым, - делилась своими рассуждениями Собчак.

Тогда Ксении приглянулось учебное заведение, где обучается дочь ее мужа Константина Богомолова Анна. Девочка ходит в немецкую гимназию при посольстве Германии. Но Собчак смущало, что там уделяется мало внимания русской литературе.

- Там нет русского и литературы, и вообще жалко растить ребенка немножко иностранцем, ведь я патриот, - уверяла Ксения. - Но в русских школах везде либо немножко совок, либо блат.

Видимо, в итоге телеведущая решила, что хорошее знание английского языка для Платона все же важнее углубленного изучения русской литературы, и выбрала школу с зарубежной образовательной системой.