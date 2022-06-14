Миллионерша оказалась в долгах: за что судебные приставы ищут Ксению Собчак

Ксения Собчак попала в "черный список" судебных приставов из-за долга в 86 тысяч рублей Фото: Борис КУДРЯВОВ

Ксения Собчак не без повода (да и не без гордости) называет себя "самой богатой среди жен чиновников". С тех пор, как телеведущая обручилась с Константином Богомоловым, а тот взял да и стал худруком государственного театра, Собчак каждый год попадает в декларацию о доходах культурных начальников с рекордными суммами заработков. В 2019 году светская львица задекларировала 185 млн, в "коронакризисном" 2020 - уже 212 млн, а в 2021 - аж 295 млн.

Не секрет, что львиную долю доходов Ксении приносят рекламы и корпоративы. Но энергичная блондинка не сидит на месте и даже в минус собственному кошельку без устали выпускает интервью, продает майки и кепки с провокационными надписями, управляет рестораном и рекламным агентством. Последнее - фирма "Джун энд Джулай" - и довело Собчак до "черного списка" судебных приставов.

Как выяснил сайт kp.ru, агентство, которым звезда владеет вместе с партнершей Юлией Прудько (Собчак принадлежит 51%, Прудько - 49%), задолжало по налогам и сборам 86,5 тысяч рублей. Поэтому 10 июня 2022 года ФССП была вынуждена возбудить исполнительное производство на "Джун энд Джулай". Между тем, это уже не первое попадание компании в базу должников: такое уже случалось в 2018 году. Но что любопытно: тогда приставы закрыли дело "на основании невозможности установить местонахождение должника". Неужто и на этот раз такое возможно? Фирма Собчак вроде как находится в самом центре Москвы, да и Ксения, хоть и летает по миру, ни от кого не скрывается...

Фирма Собчак оказалась в базе судебных приставов.

Тем временем, звезда-миллионерша придумала новый способ заработка. Как шутят в Сети, разоблачив главную марафонщицу страны Елену Блиновскую, Собчак вместо того, чтобы победить инфоцыган, возглавила их ряды. Теперь ведущая предлагает народу собственный марафон успеха с входными билетами до 600 тысяч рублей, участие элитном клубе друзей Собчак и - новинка - крипто-тур в Дубай с ней вместе. За три дня мастер-классов по инвестициям в криптовалюту и ужины с "блондинкой в шоколаде" с публики просят 300 тысяч рублей без учета перелета и проживания.