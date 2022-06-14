«У меня забрали все деньги, арестовали все счета»: Максим Фадеев потерял сбережения из-за западных санкций

Максим Фадеев. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Максим Фадеев пострадал из-за санкций Запада. Композитор признался, что его счета в иностранных банках были заблокированы. Какой именно суммы он лишился, музыкант не уточняет. Но, судя по тому, что он говорит: «у меня забрали все деньги», накопления были значительные. Кроме того, продюсер группы «Серебро» в ближайшее время не собирается жить на своей вилле на индонезийском острове Бали, которую он купил много лет назад. У музыканта там земельный участок с несколькими домами, где он отдыхал, писал песни и принимал гостей.

- Когда началась вся эта история сложная, я сказал, что Бали, видимо, отменяется, и мы остаемся здесь. Я, к сожалению, лишился всех регалий на Западе, но вообще, я - профессор музыки. Меня лишили этого звания, лишили звания композитора. Есть такой каталог большой, он в Америке выпускается - «Мировые композиторы». Я там был, а меня просто вычеркнули. У меня забрали все деньги, у меня арестовали все счета - у меня теперь ничего нет: то, к чему стремился, тогда оно мне казалось очень важным, - рассказал Максим Фадеев в интервью телеведущей Елене Север.

По словам музыканта, заокеанские регалии никогда ничего для него особо не значили.

- Но я гордился этим внутренне, и меня это как-то даже поддерживало. А в нашей стране, например, у меня ни одного звания нет, зато мои артисты и заслуженные, и каких только званий не имеют. Но знаете какая интересная штука? Людей обмануть вообще нельзя. Ты точно знаешь, когда есть признание народа, - считает композитор.

Несмотря на все потери, Фадеев строит новые планы на будущее. Например, он собирается открыть в Москве музыкальную школу для одаренных детей. По его словам, это будет уникальный проект: ученики смогут обучаться в ней вокалу любого направления – от оперного пения до гроулинга. Кроме того, Фадеев собирается предоставить своим подопечным возможность раз в месяц давать концерты.

Напомним, в последнее время Фадеев перестал заниматься продюсированием и закрыл все свои продюсерские проекты. Он выступает как музыкант и часто участвует в сборных концертах.

У музыканта на Бали есть земельный участок с несколькими домами, где он отдыхал, писал песни и принимал гостей. Фото: кадр видео.

Пару лет назад композитор круто изменил свою жизнь. Фадеев, весивший больше 200 килограммов, смог похудеть на 115 кило. Он совершенно преобразился, а вместе с лишним весом ушли и многие проблемы со здоровьем. В прошлом году постройневший композитор сфотографировался на фоне Москвы и опубликовал снимок в соцсетях.

- Всем мир! Часто вижу, как ругают Россию. Говорят, что она такая-сякая. Я хочу вам сказать, прожив 16 лет за границей в разных странах Европы, Россия самая прекрасная и любимая. Я так люблю Россию со всеми ее минусами и плюсами. За все! - написал тогда Фадеев.