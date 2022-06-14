Михаил Шац заявил, что не вернется в Россию

Михаил Шац с бывшей женой Татьяной Лазаревой. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Михаил Шац уже несколько месяцев живет в Израиле. Бывший автор шоу «ОСП-студия» пытается найти в этой стране новые источники дохода. Он хотел бы продолжить выступать как stand up-комик, а пока записывает подкасты. Возвращаться в Россию Щац не собирается. По его словам, ему тяжело это принять, но он вынужден с этим смириться.

- Я вообще все сейчас допускаю. Реально. Тяжело, трудно это принять, но что поделать, такая жизнь. Я не могу прогнозировать, что произойдет дальше, но пока так, - сообщил артист в интервью на Youtube-канале «Настоящее время».

В начале спецоперации России на Украине комик резко высказался по поводу действий российских властей. А потом решил уехать и начать новую жизнь за границей.

- Вначале я переживал вообще абсолютный ужас и кошмар. Я не знал, что делать. Где-то на второй день я понял, что жизнь рухнула, что я абсолютно точно не могу существовать в этих обстоятельствах, что у меня нет способа выражать себя, - говорит Шац.

Юморист утверждает, что ему начали поступать угрозы от неизвестных лиц. Поэтому он вместе со старшей дочерью Софи решил уехать из России. Младшая дочь артиста Антонина вместе с матерью поселилась в Испании на курорте Марбелья. Бывшая жена Шаца Татьяна Лазарева живет на проценты от накоплений, а также периодически устраивает за деньги «ужины со смыслом». В Испанию Татьяна уехала еще в 2016 году. Шац решил последовать ее примеру, но выбрал для жизни другую страну.

- Были какие-то угрозы. Я не могу сказать, что я испытывал серьезное давление, которое меня вынудило к чему-то. Но это было неприятно. Это были анонимные звонки, сообщения. Потом я сидел месяц еще в Питере. Я остался бы в России только в единственном случае — если бы дочка осталась тоже. Но мы приняли совместное решение и уехали, - сообщил 57-летний Михаил.

Сейчас Михаил пытается вместе с 23-летней дочкой Софи перезапустить в Израиле подкаст «Папа, закрой дверь». Фото: кадр видео.

Сейчас он пытается вместе с 23-летней дочкой перезапустить в Израиле подкаст «Папа, закрой дверь». Проект построен на взаимоотношениях родителей и детей.

На днях Татьяна Лазарева развеяла слухи о том, что они с Шацем развелись еще несколько лет назад. По словам телеведущей, они все еще женаты. Но это всего лишь штамп в паспорте: супруги давно не живут вместе, и каждый занят своими делами.

- Он уехал в Израиль, ищет себя. Мы не развелись, все так этого ждут. Но какая-то такая жизнь получилась, что каждый живет свой жизнью, — подтвердила Татьяна Лазарева. - У нас с Мишкой был разговор, что давай уже разрешим друг другу. Хочется какой-то искры, но обоюдное решение принять сложно, а по отдельности кто как себе разрешает.