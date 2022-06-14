Тигран Кеосаян: Лазарева сошла с ума на почве злоупотребления алкоголем

Татьяна Лазарева поселилась в испанской Марбелье. Фото: кадр видео.

Татьяна Лазарева с 2016 года живет в Испании. У телеведущей есть дом в курортном городе Марбелья. С недавних пор она решила окончательно обосноваться в Европе и увезла с собой в Испанию младшую дочь Антонину. Сидя за границей, Лазарева продолжает резко высказываться о России и россиянах. Режиссер Тигран Кеосаян считает, что Лазарева сошла с ума на почве злоупотребления алкоголем. Только так режиссер может объяснить то, что случилось с некогда талантливой звездой шоу «ОСП-студия».

- Я с ней как-то встретился. Тогда она еще не сошла с ума и не стала экспериментировать с какими-то напитками спиртосодержащими. Не знаю, что с ней случилось. Она реально талантливая девка, - рассказал Кеосаян в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».

Впрочем, Лазарева не скрывает, что ей известна версия о ее алкоголизме. В недавнем интервью она поспешила ее опровергнуть. И заявила, что не выглядит как спивающаяся женщина.

- Жива, здорова. Еще очень многие пишут, что я спилась. Но я не пью и не выгляжу как пьющая женщина, - сообщила Лазарева.

Режиссер Тигран Кеосаян считает, что Лазарева сошла с ума на почве злоупотребления алкоголем. Фото: Иван МАКЕЕВ

К наветам в собственный адрес она давно привыкла. И старается не обращать на них внимания.

- Меня, кроме как алкоголичкой, психической, жалкой разведенкой, смертельно больной, никто никак давно не называет. Мне говорят, что я клоун, зачем полезла в политику. Пишут: «Сдохни, тварь», - но мне плевать! – уверяет Лазарева.

В Испании артистка не работает и лишь иногда выезжает на Украину, чтобы принять участие в украинских комик-шоу. Кроме того, Лазарева живет на проценты от вкладов и иногда устраивает за деньги «ужины со смыслом». Артистка уверяет, что не боится любой работы. Она готова мыть туалеты, лишь бы не возвращаться в Россию.

- Мыть туалеты для меня не зазорно, но пока могу себе позволить нормальную жизнь. Стараюсь делать все, что считаю нужным, и не собираюсь возвращаться в Россию, - говорит она.

При этом Лазарева признает, что ее дети тяжело переживают эмиграцию. Старшая дочь Софья сейчас живет в Израиле с отцом. 23-летняя девушка мечтала стать певицей. В России она затеяла несколько проектов и активно развивала их: записывала песни, снимала ролики. Но теперь всем начинаниям пришел конец. Сын телеведущей Степан переехал на ПМЖ в Португалию.

- Дети очень переживают. Особенно переживаешь, когда это не по твоей воле, здесь даже взрослые люди ломаются. Соньке вообще тяжело, - сообщила Лазарева в YouTube-шоу «А поговорить?».

Татьяна развеяла слухи о том, что они с Михаилом Шацем развелись еще несколько лет назад. По словам телеведущей, они все еще женаты. Но это всего лишь штамп в паспорте: супруги давно не живут вместе, и каждый занят своими делами.

- Он уехал в Израиль, ищет себя. Мы не развелись, все так этого ждут. Но какая-то такая жизнь получилась, что каждый живет свой жизнью, — подтвердила Татьяна Лазарева. - У нас с Мишкой был разговор, что давай уже разрешим друг другу. Хочется какой-то искры, но обоюдное решение принять сложно, а по отдельности кто как себе разрешает.