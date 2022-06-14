Треть британских первоклашек при поступлении в школу не могут даже произнести свои имена

Фото: Shutterstock

В Британии на этой неделе будет опубликован отчет государственной Комиссии по образованию. Некоторые данные из этого документа уже просочились в прессу, которая назвала состояние системы дошкольного образования в стране шокирующей: более трети юных британцев не достигают соответствующего их возрасту уровня развития.

Так, директор одной из начальных школ британского Ноттингема пожаловалась на то, что основную часть времени учителя вынуждены тратить не на то, чтобы обучать детей счету и письму, а на то, чтобы приучать их к походу в туалет. Многие дети при поступлении в школу не в состоянии произнести собственные имена, они все еще едят детское питание из бутылочек, а одного ученика даже привезли в школу в магазинной тележке.

Некоторые пятилетки общаются с окружающим миром самым примитивным образом – «ням-ням» и «буль-буль», носят подгузники, так как не приучены к посещению туалета.

Директор другой школы, из Камбрии, сообщила проверяющим, что для нее давно уже не является чем-то странным, когда 6-7-летних школьников привозят в учебные заведения на колясках, а многие из них сосут соски.

- Почти треть 5-летних британцев не достигают соответствующего их возрасту уровня развития к моменту поступления в начальную школу. – говорится в отчете. - В 2020 году 46% первоклашек не были готовы к поступлению в начальную школу, годом ранее этот показатель составлял 35%.

Одной из причин этой проблемы многие называют пандемию коронавируса. По крайней мере, именно она поспособствовала отставанию детей в физическом развитии. «Некоторые дети нуждаются в курсах интенсивной физиотерапии, поскольку их ноги слабы из-за того, что они провели много времени перед телевизором, теперь у них слабый мышечный тонус», - говорят специалисты.