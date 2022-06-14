В Германии не видят способов снижения зависимости от поставок нефти и газа из России

Канцлер ФРГ Олаф Шольц. Фото: REUTERS

По мнению федерального канцлера ФРГ Олафа Шольца, отказ от российских газа и нефти принесет Германии очень серьезные проблемы. В частности, несмотря на все усилия, немецкому правительству так и не удалось найти альтернативу поставок нефти из России на крупнейший в стране нефтеперерабатывающий завод.

Выступая на последнем саммите ЕС в Брюсселе, Шольц обратил внимание коллег, что без российских поставок остановится нефтеперерабатывающий завод в Шведте (земля Бранденбург), который работал исключительно на нефти из России. Мало того, что остановка такого предприятия в городке с населением менее 40 тысяч человек уже привела к повальной безработице, но именно этот завод снабжал топливом значительную часть Восточной Германии, в том числе – аэропорты в Берлине.

А если учесть недавний опыт самого Шольца, которому, возвращаясь из Японии, пришлось лететь через Северный полюс, вопрос с топливом для самолетов актуален как никогда. Чтобы избежать пересечения российских границ самолету канцлера пришлось пробыть в воздухе на несколько часов дольше, чем обычно. В апреле обозреватели отметили, что в самой Японии Шольц пробыл меньше, чем в небе, облетая Россию.

Канцлер Германии пришел к выводу, что отказ от российского ископаемого топлива чреват очень большими сложностями и, несмотря на все усилия по ужесточению санкционного давления на Россию, вряд ли выполним в полном объеме в ближайшем будущем.

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