Американская САУ М109 в составе ВСУ на донбасском фронте. Фото: REUTERS

В США предупреждают, что возникновение проблем, связанных со злоупотреблениями средствами, которые выделяются Киеву в качестве финансовой помощи, - лишь вопрос времени, а отсутствие должного контроля и соответствующего надзорного органа способствуют этому в полной мере.

Об этом заявило американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных ветеранов прошлых военных кампаний США. В частности – генерального инспектора правительства по вопросам реконструкции в Афганистане Джона Сопко.

– Даже если это подается как благородное дело, будут кражи. Будут выявлены неправомерные действия. Факты кумовства. Будут приняты бестолковые решения. Такова человеческая природа, – заявил главный аудитор США по Афганистану.

В этом заявлении прекрасно все. Особенно порадовали обороты «кумовство» и «бестолковые решения»: складывается впечатление, что Джон Сопко - специалист не по Афганистану, а именно по Украине.

Так или иначе, но участь большей части денежных средств, попадающих в руки киевским чиновникам, незавидна – они просто «теряются» за миллионами разрешений, согласований и распоряжений. А в дальнейшем вывозятся из страны теми, кто их дол;ен был учитывать и распределять.

Вместе с тем американское правительство не собирается учиться на своих ошибках и, скорее всего, информацию о расходовании Киевом полученных средств ожидает та же судьба, что и в Афганистане – они будут разворованы, а информация об их судьбе засекречена.