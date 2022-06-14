Последняя морская война: как Британия 40 лет назад вернула себе имперское достоинство

40 лет назад завершилась война за Фолклендские острова. Фото: EAST NEWS

ХУНТА ПРОТИВ КОРОНЫ

У нас те события помнят лишь из анекдотов. «Премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер в ужасе звонит королеве: ваше величество, аргентинцы атаковали наши острова. А та в ответ: обратитесь к Брежневу, это же он у нас специалист по малым землям» (так называлась книга мемуаров генсека о боевом пути в Великую Отечественную — про морские десанты на плацдарм под Новороссийском).

А в самом Лондоне было не до шуток. Предыдущие десятилетия англичане были победителями разве что в фильмах про Джеймса Бонда. После Второй Мировой они потеряли почти все колониальные владения: в Индии, Африке, Латинской Америке.

К началу 1980-х, казалось, стала трещать по швам и старушка Англия. Рейтинг Маргарет Тэтчер — первой женщины-премьера — был худшим за всю историю: лишь четверть избирателей одобряли её политику радикальной приватизации, сокращения госрасходов и вызова войск для разгона забастовок. Причиной неурядиц был мировой энергетический кризис и огромная инфляция, почти как в наши дни.

Всё это прекрасно видели оппоненты. Одним из последних драгоценных камней в колониальной короне Империи оставались Фолклендские острова: бедный клочок земли в Южной Атлантике, с тяжёлым климатом, но с запасами нефти на шельфе. Британцы захватили эту груду скал у Аргентины в 1833 году, но Латинская Америка всегда считала Фолкленды своими.

В конце 1981 года президентом Аргентины стал Леопольдо Галтьери. Вернее, этот генерал просто захватил власть и, в местном духе, сделался военным диктатором. Страна страдала от экономического кризиса так же, как остальные, а Галтьери мечтал укрепить свои позиции и войти в историю. Казалось, для маленькой победоносной войны всё складывалось как нельзя лучше…

Аргентинский ветеран войны за Фолклендские острова демонстрирует каску, которая спасла ему жизнь во время боя с британцами. Фото: EAST NEWS

НА ЭФФЕКТЕ ВНЕЗАПНОСТИ

Ты можешь сколько угодно геройствовать на фронте, но залог победы — скучная логистика. Кто быстрее и в больше подкреплений и амуниции доставит своим (и так много дней подряд), тот и выиграл. От Фолклендов до Лондона — 13 тыс. км. А до Гибралтара, ближайшей крупной базы британских ВМФ, — 10 тыс. км. А до побережья Аргентины — менее 700 км. Неудивительно, что первый этап войны начался для «латиносов» блестяще: спорные острова были захвачены 2 апреля 1982 года без потерь всего за несколько часов. У британцев там было лишь сто военных (из них десять невооружённых гидрографов). Все почли за благо с достоинством сдаться.

Возникает естественный вопрос: но ведь не заметить подготовку к аргентинской операции невозможно, да и вообще, Буэнос-Айрес требовал «вернуть острова» десятилетиями. А британские министры в ответ предлагали всевозможные планы «мирной передачи Фолклендов Аргентине» (да-да). Дальше слов эти меры не шли, но экзальтацию в Буэнос-Айресе подогревали. Мол, ещё чуть-чуть, и… Возможно, то и был такой хитрый план Короны: сделать вид, будто ты слаб, дождаться, чтобы противник раскрылся в ударе, — и потом показать, кто тут настоящий хозяин.

В любом случая, та война послужила уроком: да, внезапным ударом ты можешь захватить плацдарм. Но способен ли ты его удержать?

Карикатура из советской прессы времен конфликта. Фото: EAST NEWS

ДРАКА ХРОМОГО С БЕЗНОГИМ

Обе стороны отличались разгильдяйством. Тэтчер собрала ударную группу для возвращения островов лишь через полтора месяца, к середине мая. Как встарь, британская эскадра с морпехами и десантниками двинулась в Южную Атлантику.

У Империи имелись лишь малые авианосцы и менее 50 истребителей-бомбардировщиков с вертикальным взлётом, способных действовать с таких кораблей. Минных тральщиков и вовсе не было, поэтому накануне «освободительного десанта» англичане провели предварительную разведку фарватера с помощью боевого фрегата, который было «не жалко» потерять — что очень «подняло» дух моряков Её Величества.

Сам десант британцы пару раз высаживали без авиаприкрытия (корабли со средствами ПВО отстали в неразберихе) — и аргентинские самолёты с удовольствием отправляли джентльменов на дно.

В свою очередь, и противник допустил ряд грубейших просчётов. В ожидании неизбежного контрнаступления британцев, генерал Галтьери перебросил на Фолкленды свыше 10 тысяч солдат. Но их снабжение велось из рук вон плохо.

«К началу боя (против британского десанта) у нас у нас было лишь 28% от необходимого боекомплекта», — вспоминает аргентинский подполковник Итало Пьяджи, командовавший отрядом почти в тысячу человек во время битвы за остров Восточный Фолкленд 28-29 мая 1982 года.

Британских десантников на том участке было меньше — около семисот. Но они, добившись господства в воздухе, обложили аргентинский гарнизон на суше и стали методично ровнять с землей. «Держитесь до последнего», — радировали из Буэнос-Айреса. Но без патронов и мин к миномёту полковник Пьяджи мог только сдаться.

Нечто похожее происходило и на других участках фронта. Лишний раз подтверждая: любая кампания — это состязание экономик и военных машин. И у Британии обе оказались лучше.

Пленные аргентинские солдаты. Фото: EAST NEWS

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ИСТОРИЯ

Тот конфликт был в чём-то похожа на сегодняшний. Обе страны не объявляли друг другу войну (отчего союзники по НАТО не стали оказывать Лондону реальную военную поддержку). Британия сражалась ограниченным контингентом, без мобилизации. И смогла победить, добившись господства на море и в воздухе.

2 мая — незадолго до контр-десанта — британская подлодка отправила на дно аргентинский крейсер «Адмирал Бельграно». Потеря флагмана и гибель свыше трёхсот моряков настолько шокировали Буэнос-Айрес, что тот запретил дальнейшие операции флота. Это решение стало роковым — теперь корабли Её Величества могли высадить десант.

Оставалась ещё угроза с воздуха. У аргентинцев были новейшие противокорабельные ракеты «Экзосет» французского производства. И 4 мая в отместку за потопление «Адмирала Бельграно» они смогли поразить английский миноносец «Шеффилд», впоследствии затонувший. И затем — ещё… Но «Экзосетов» у Буэнос-Айреса было всего пять, а Лондон ультимативно потребовал от Парижа прекратить их экспорт, что и было выполнено.

А если бы таких ракет у аргентинцев оказалось больше? А если бы Аргентину поддержал Советский Союз? Это любимые сюжеты писателей в жанре «альтернативной истории», показывающие: порой победа висит на тоненьком волоске…

Но 14 июня 1982 года война завершилась поражением Аргентины. Президент Галтьери на волне позора подал в отставку и вскоре попал в тюрьму — но не за «преступления во время диктатуры», а за «бездарное руководство армией».

Бюст Маргарет Тэтчер в Порт-Стэнли, столице Фолклендов. Фото: EAST NEWS

Напротив, рейтинг Маргарет Тэтчер взлетел до небес, она успешно переизбралась на следующий срок. Теневым победителем же стал… Белый дом, помогавший обеим сторонам. Аргентинские самолёты, топившие корабли Её Величества, были снаряжены американскими бомбами (оплаченными по экспортным контрактам). А их противники-англичане использовали для рейдов критически важную авиабазу США на острове Вознесения. Конечно, не просто так. В итоге Британия окончательно стала младшим партнёром Шатов и верным участником их военных авантюр от Ирака до Афганистана.

ИТОГО. Мнение эксперта

Ярослав Левин, кандидат исторических наук:

Аргентинцев подвели «шапкозакидательские» настроения

- История с Фолклендами стала ярким примером того, что не стоит недооценивать противника — и в политическом отношении, и в военном. Ведь, как известно, аналитики почти всего мира (в том числе американские и советские разведчики) были уверены: на спорной территории Британию ждёт болезненное поражение.

Тем не менее стратегия и тактика Соединённого Королевства смогли нивелировать все преимущества Аргентины и добиться относительно лёгкой победы. Этот конфликт стал ярким напоминанием, что даже вроде бы «бывшие» сверхдержавы способны эффективно отстаивать позиции и не допускать новых игроков в зоны своих жизненных интересов.