В Индии слон растоптал пожилую женщину, а затем пришел на церемонию кремации и растерзал ее тело

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Разъяренный слон напал на 70-летнюю жительницу Индии Майю Мурму, когда та шла за водой. Трагедия случилась в деревне Райпал, на юго-востоке Индии.

Огромное животное начало топтать пожилую женщину, которую позже доставили в больницу, где она скончалась от чудовищных травм.

Родственники доставили тело Майи обратно в деревню и, в соответствии с местными традициями, водрузили его на вершину погребального костра.

Внезапно тот же самый слон вернулся в Райпал, приблизился к месту проведения кремации, схватил тело Майи и снова начал топтать его. Слона удалось отогнать, а еще более обезображенное тело покойной кремировать.

Предполагается, что слон сбежал из заповедника дикой природы, который расположен в 200 км от этой деревни, а причиной его агрессии стали петарды, которые взрывались на свадьбе, проводившейся в заповеднике. Видеокадры запечатлели, как животное сильно испугалось и начало переворачивать автомобили гостей, которые в состоянии паники стали бежать.

Сейчас индийские полицейские ищут этого слона. Пока ничего неизвестно о его дальнейшей судьбе.