Смертельная валюта: Американские полицейские просят быть осторожными с наличными долларами

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Как минимум два случая обнаружения на земле свернутых купюр с белым порошком зафиксированы в американском штате Теннесси.

После исследования содержимого «долларовых конвертов» офис шерифа округа Дайлс принял решение обратиться к гражданам.

Правоохранители заявили, что порошок, находящийся в купюрах, может представлять смертельную угрозу для того, кто его нашел. Дело в том, что в обоих случаях в содержимом были обнаружены метамфетамин и фентанил.

– Пожалуйста, расскажите своим детям и научите их не подбирать сложенные деньги, которые они могут найти на тротуарах, игровых площадках или рядом с ними, не проявляя особой осторожности и даже не предупреждая родителей или опекунов, – говорится в распространенном офисом шерифа сообщении.

Дело в том, что фентанил – это мощный синтетический анальгетик, который по своему действию на организм практически неотличим от героина. С той лишь разницей, что фентанил в десятки, а возможно и в сотни раз сильнее.

В медицинских целях его используют для снятия острых болей, например, при инфаркте миокарда или почечных коликах. В этих случаях раствор фентанила вводят внутримышечно или внутривенно.

Смертельной дозой фентанила для взрослого человека считаются всего 2 мг. А для детей и того меньше.