Вечное лето по VIP-стандартам: Где и как отдыхают Летучая, Макеева и Прилучный

Павел Прилучный в Турции проводит время с новой любимой женщиной, бывшей тещей и детьми. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Лето только началось, а наши звезды уже успели загореть, накупаться, отдохнуть и поездить на экскурсии. Артисты часто отдыхают не так, как их поклонники – приходится срываться с курортов на съемки и выступления, а потом возвращаться назад. Рассказываем, где в июне развлекаются наши знаменитости.

Сочи

Сергей Жуков в перерыве тура группы «Руки Вверх!» отдохнул с семьей в Сочи. Сергей с женой Региной, дочкой Никой, сыновьями Мироном и Энджелом провели весело время на американских горках, колесе обозрения и других аттракционах. В Сочи парк с детьми есть чем заняться – развлекались всей семьей день напролет.

Сергей Жуков с женой и детьми в парке аттракционов в Сочи. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Лера Кудрявцева с дочкой 3-летней Машей отдыхает в сочинском санатории на морском побережье. Бассейн, прогулки, пляж и вкусные ужины от поваров санатория – видеоотчеты телеведущая публикует в соцсетях. Лера уже жаловалась, что поправилась на отдыхе на 8 кг. В Сочи Кудрявцева успела встретиться с давним другом Сергеем Лазаревым, который был на курорте по работе.

Крым

Елена Летучая загорает в Ялте. Телеведущая выбрала для отдыха в Крыму один из самых дорогих санаторно-курортных комплексов Ялты. Чтобы поселиться на такой же вилле (180 кв. м) с отдельным бассейном – придется заплатить за сутки 184 тысячи рублей. Елена загорает, играет в теннис, гуляет по виноградным плантациям комплекса.

Елена Летучая загорает на вилле одного из самых дорогих курортных комплексов Ялты. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Турция

Илья Авербух и Елизавета Арзамасова вырвались в короткий отпуск в турецкий Бодрум. «Переключение на морскую волну дает новые силы и второе дыхание. Даже маленький отпуск – это крылья», - считает артистка Арзамасова. Весь отдых шикарные фото жены делал продюсер и тренер Авербух. Отдыхали по вип-стандартам курорта – дорогой отель и все включено: в ресторанах, на пляже.

Елизавету Арзамасову в отпуске фотографировал муж. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Анна Семенович загорает в недавно открывшемся отеле Антальи и радуется, что в отличие от юных лет ее теперь не укачивает на яхте. Певица наслаждается летом: «Сейчас я с удовольствием танцую на лодке, плаваю в море, прыгая с кормы и получаю от этого массу удовольствия!» Семенович проводит отпуск по типичной для этого курорта программе All inclusive. Анна навестила родню в отеле Белека. С семьей певица плавала на яхте, и прямо там повар готовил им барбекю. Ежедневно Семенович посещает СПА – надо поддерживать в форме фигуру после плотных курортных перекусов.

Анна Семенович с семьей весь день провела на яхте. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Ксения Бородина – давняя фанатка турецких сериалов, поэтому периодически посещает места съемок «мыльных опер». В этот раз Бородина была в Стамбуле на съемочной площадке сериала «Основание Осман» и осуществила давнюю мечту – сфотографировалась с кумиром: с турецким актером Бураком Озчивитом. Бурак снялся в любимом сериале ведущей «Дома-2» - «Черная любовь». Ксения не скрывает: «Благодаря сериалу «Черная любовь» я полюбила Стамбул и турецкие сериалы. Часами готова гулять по улицам Стамбула, пить самый вкусный чай, слушать турецкую речь, тут я заряжаюсь невероятной энергией. Это стало уже традицией ходить по местам съемок сериалов. Кстати, я каждый раз, когда сюда приезжаю, это значит я в очередной раз смотрю турецкий сериал». В этот раз Бородина посетила места съемок сериалов «Постучись в мою дверь» и «Черная любовь». Сейчас Ксения смотрит сериал «Ветреный», поэтому наметила поездку в город Мидьят, где его снимали.

Ксения Бородина в Стамбуле сделала фото, о котором мечтала 3 года: ведущая «Дома-2» и звезда турецких сериалов актер Бурак Озчивит. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Павел Прилучный совмещает два вида отдыха – с детьми и с подругой. Прилучный недавно закончил съемки в новом фильме – часть съемочных дней проходила в шикарном отеле на Маврикии. Павел снимался со своей любимой женщиной актрисой Зепюр Брутян. Из Маврикии Прилучный и Брутян полетели в отпуск в Турцию не случайно. На этом курорте отдыхала экс-теща Павла с его детьми. Агата Муцениеце в России снимается в новом проекте, поэтому отправила сына и дочь со своей мамой на курорт. Туда же прилетел Павел – актер проводит много времени с детьми и уже научил дочь плавать. Дети Прилучного (9-летний Тимофей и 6-летняя Мия) также успели познакомиться с новой избранницей отца.

Ольга Бузова с подругой отдохнула несколько дней в Турции: купались, загорали. В ближайшие дни Бузова улетит на полтора месяца на съемки нового сезона шоу «Звезды в Африке».

Ольга Бузова успела загореть в Турции. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Мальдивы

Анастасия Макеева с мужем Романом Мальковым за последние две недели дважды отдохнули с перерывом на работу. Отмечают годовщину свадьбы. Сначала пара побывала на Мальдивах, где пять дней загорала и купалась на вилле на берегу океана. Актриса отдыхом осталась довольна: «Роскошный пляж с белоснежным песком, лазурные волны и вечное лето. И мы как будто одни во вселенной». Вечерами Макеева и Мальков ходили на дискотеку. Артистку на курорте узнали: «Пришли потанцевать и русские подошли к нам и сказали – вы настолько известная пара в России, что вас невозможно не узнать, мы рады вас видеть». С Мальдив Анастасия прилетала на родину поработать. А теперь Макеева с мужем прилетели в Италию – набрали экскурсий по Венеции.