Песков оценил важность Восточного экономического форума

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фото: REUTERS

С завтрашнего дня стартует Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — важнейшее событие в российской повестке. Из-за санкций участие ряда стран Евросоюза сокращено. Однако у данного события есть и «брат-близнец» на другом краю России — во Владивостоке. Восточный экономический форум (ВЭФ) намечен на 5-8 сентября и в свете нынешней обстановки становится ещё более важным. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

— С учетом переориентации многих цепочек и многих связей в сторону Востока, значение Восточного экономического форума тоже будет великим, — сообщил чиновник в интервью ТАСС.

В то же время Песков оставил открытым вопрос визита Владимира Путина на эту площадку (хотя обычно Президент каждый год посещает как ВЭФ, так и ПМЭФ, и его выступление «на полях» Петербургского форума уже анонсировано).

— Давайте не будем забегать вперёд, но, конечно, это тоже очень важно, — ответил пресс-секретарь Кремля на вопрос журналистов о планах его руководителя на сентябрь.

— Современная динамика мира указывает, что центр внимания основных экономических акторов всё больше смещается на Восток. Заканчивается доминирование Запада и западных стран — ведь большая часть такового как раз и строилась на взаимодействии с Востоком, — комментирует в беседе с kp.ru политолог Михаил Фрибен. — К тому же у России есть уникальная возможность действовать в Азиатско-Тихоокеанском регионе без посредников. Поэтому любая площадка, где лидеры стран АТР (хоть политики, хоть бизнесмены) могут поговорить — очень важна, поскольку взаимодействие людей такого уровня строится в первую очередь на личном общении.

По мнению эксперта, несмотря на «очевидно декоративные элементы», ВЭФ и подобные мероприятия имеют огромное значение как площадки, где «делается реальная политика».

Важность «азиатского вектора» подчёркивают и крупнейшие российские государственные деятели. Ранее спикер Государственной Думы Вячеслав Володин в своём телеграм-канале отметил, что объём экономик стран «Новой Большой восьмёрки» (включая страны АТР — Россию, Индию, Китай, Индонезию) превысил показатели «коллективного Запада» на 24,4%.

Восточный экономический форум проводится уже седьмой раз в кампусе ДВФУ на острове Русский и ежегодно привлекает тысячи участников, подписывающих контракты на триллионы рублей.