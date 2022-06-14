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Политика14 июня 2022 6:37

Минобороны демонстрирует кадры боевой работы военных топографов

Военнослужащие совершают привязку новых позиций расчетов ОТРК «Искандер» после чего следуют пуски
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО

Фото: Министерство обороны РФ

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы военных топографов и расчетов оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» в ходе специальной военной операции на Украине.

- Задача осуществить привязку новых стартовых позиций ракетной бригады после переезда. Выехали в район откуда расчеты собираются совершить пуски с геодезическим оборудованием. Сделали замеры: координаты новых должны позиций должны соответствовать тем, что есть на электронных картах. Это позволит точнее поразить цель, - пояснил действия личного состава начальник отделения навигационно-геодезического отделения Алексей.

В военном ведомстве отметили, что в ходе проведения специальной военной операции Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают наносить удары высокоточным ракетным вооружением по объектам важной военной инфраструктуры ВСУ.

В свою очередь, военные топографы надежно обеспечивают ракетные войска необходимой геопространственной информацией.

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