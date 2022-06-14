Плачет облапошенный Дуда: Польша испугалась, оставшись без оружия из-за Украины

Президент Польши Анджей Дуда. Фото: REUTERS

Поддержка Украины выходит некоторым ее европейским союзникам боком. Отдавая свою технику ВСУ они сами рискуют остаться без современных вооружений. А союзники по НАТО почему-то относятся к этой проблеме со стоическим равнодушием. Именно на это пожаловался президент Польши Анджей Дуда.

- Польша передала Украине военную помощь минимум на 1,7 млрд долларов. Польша передала Украине сотни танков, боевых машин, единиц артиллерии, а также беспилотники, ПЗРК, сотни тысяч боеприпасов, запасных частей и другого оборудования, - заявил пан Анджей. - Это создало для министра обороны ощутимую необходимость пополнения запасов вооружения. Естественно, что мы ожидаем восполнения нехватки, которая появилась в наших запасах, также и в рамках механизмов поддержки от союзников.

Напомним, в числе переданных Киеву вооружений есть аж 230 танков Т-72. Достаточно старые танки, которые производились еще по лицензии СССР, были Варшавой модернизированы. Конечно, пан Дуда лукавит. У Польши есть еще около 250 не самых новых немецких "Леопардов" и около 200 польских ПТ-91, которые являются развитием Т-72. Заказаны еще и в США 250 американских М1 "Абрамс", но они начнут поступать Варшаве не раньше 2025-2026 годов. Так что, опасения Дуды, хоть и преувеличены, но имеют под собой определенные основания – сокращение пригодного для эксплуатации танкового парка более, чем на треть, можно сравнить с разгромом.

А все потому, что поляки поверили Берлину, который пообещал Польше заместить переданные Украине танки своими новыми "Леопардами", а после передачи этих бронедивизий вдруг (!) выяснилось, что у ФРГ новых танков "Леопардов" нет. Не то чтобы совсем, но даже для своей армии не хватает. Как сказали бы в такой ситуации украинские "братья" поляков: "Маю трошки, но тильки для себе". И Дуда остался с открытым ртом и протянутой рукой.

В этой ситуации греки, например, повели себя куда как более осмотрительно. Они не купились на аналогичные посулы Берлина, обещавшего также заместить своими новыми БМП и танками передаваемые Украине также еще советских БМП-1, большое количество которых стоит на вооружении греческой армии. А пообещали, твердо пообещали передать эту технику Киеву, но только после того, как Берлин поставит обещанные им новые вооружения. Что, конечно, можно понять, потому что у греков совсем не дружеские отношения с турками, и призрак турецко-греческого конфликта возникает примерно эдак несколько раз за год.

Анджей Дуда и Владимир Зеленский в Верховной раде, май 2022 г. Фото: REUTERS

Что касается Польши, то при всей европейской солидарности, немцам совсем не улыбается иметь под боком хорошо вооруженную Польшу, у которой вопросов к западному соседу и собственных амбиций с каждым годом все больше. Достаточно лишь вспомнить, с какой завидной регулярностью Варшава в последние годы предъявляет Берлину свои новые требования по репарациям и компенсация за Вторую Мировую войну. У немцев уже рука устала показывать полякам направление движения после озвучивания этих требований.

Вот и плачет облапошенный Дуда. И даже готов принять уже поношенное, "второй свежести".

- Восполнение новым вооружением, которое еще только производится, это, как минимум, месяцы, а в основном - годы. Мы же нуждаемся в быстром восполнении. В связи с этим мы просим всех наших союзников передать нам вооружение, причем необязательно новое, - наступив на больную мозоль собственной гордости, просит он. - Напротив, мы передали бывшую в употреблении технику и бывшую в употреблении технику готовы принять.

И это прозвучало на фоне "героического" заявления премьера Польши Матеуша Моравецкого, что "в случае вторжения России более 40 миллионов поляков готовы защищать свою страну с оружием в руках". С каким оружием пан Матеуш?

Пан Анджей, а вы бы к Украине обратились. Нехай вернут подаренное. Хотя бы то, что осталось еще в пригодном для эксплуатации состоянии. Что вы там кричали про Славу с Украины? И про каких-то там героев?

А то действительно, а вдруг война, а вы уставшие. То есть безоружные. И соседи по НАТО такие же… Все Украине отдали, с последними подштанниками, которые сняли буквально с себя, даже не постирав напоследок.

И что тогда героям - сразу в плен?

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