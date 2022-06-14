Минобороны показало боевую работу штурмовиков Су-25 в небе Донбасса

Фото: Министерство обороны РФ

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы штурмовиков Су-25 ВКС России в небе Донбасса.

- Экипажи штурмовой авиации нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ. Пуски ракет выполнялись парами с малых высот, - прокомментировали в Минобороны России.

На кадрах можно увидеть, как летчики бронированных самолетов отстреливают тепловые ловушки и совершают фигуры высшего пилотажа, чтобы уйти от обстрелов с земли.

В военном ведомстве отметили, что в результате «боевого применения авиационных средств поражения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ».

Наши пилоты также регулярно атакуют воздушные цели противника. 12 июня Вооруженные силы России в ходе спецоперации за сутки сбили три Су-25 Украины. Два из них были уничтожены в небе: один над районом Черкасского в Донецкой Народной Республике, а другой в районе Долгенького в Харьковской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции на Украине уничтожен: 201 самолет, 130 вертолетов, 1196 беспилотных летательных аппаратов.