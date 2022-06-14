Бастрыкин поручил установить виновных в артобстреле Донецкого роддома

Последствия обстрела Майского рынка в Донецке. Фото: REUTERS

Председатель Следственного комитета России поручил военным следователям расследовать факты совершения участниками Вооруженных сил Украины артиллерийских атак на объекты гражданской инфраструктуры города Донецка.

"13 июня 2022 года украинской артиллерией совершен обстрел Донецкого республиканского центра охраны материнства и детства. Снаряд попал в крышу медицинского учреждения, роженицы были эвакуированы. В тот же день украинскими силовиками был обстрелян рынок в Донецке, что повлекло гибель мирных жителей. Активизация подобных жестоких обстрелов со стороны ВФУ фиксируется на протяжении последних нескольких дней. Совершенно очевидно, что эти обстрелы ведутся прицельно и носят заведомо преступный характер", - заявили в СК России.

В рамках расследования уголовных дел о преступлениях киевского режима всем подобным фактам дается уголовно-правовая оценка в целях реализации принципа неотвратимости наказания.

Отметим, что артобстрелы продолжаются по территории России. Сегодня под него попал город Клинцы в Брянской области, которые находятся в 50 километрах от российско-украинской границы. После этой диверсии в отдельных районах города выбило окна, пропала вода и свет.

Очевидно, что в ближайшее время по центрам принятия решений в Киеве, Львове и другим городам Западной Украины могут быть нанесены удары высокоточным оружием. Хорошо бы такие, чтобы желание обстреливать мирные надолго отпало.

КСТАТИ

Многочисленные атаки участников Вооруженных сил Украины на объекты гражданской инфраструктуры противоречат нормам международного гуманитарного права, направленным на защиту человеческой личности и имущества от угрозы повреждения или уничтожения в ходе военных действий. Обстрелы населенных пунктов с применением тяжелых видов вооружения нарушают положения статьи 3 Всеобщей декларации прав человека, принятой Генеральной Ассамблеей ООН, которая провозглашает право каждого человека на жизнь, свободу и на личную неприкосновенность. Положения Конвенции о защите гражданского населения во время войны и дополнительных протоколов к ней гарантируют, что гражданское население и отдельные гражданские лица пользуются общей защитой от опасности, возникающей в связи с военными операциями и не должны являться объектом нападений. Кроме того, в действиях украинских националистов усматриваются нарушения Конвенции (IV) о законах и обычаях сухопутной войны с прилагаемым к ней положением (Гаагское положение) о Законах и обычаях сухопутной войны (Гаага, 18.10.1907), статья 25 которого содержит запрет на атаку или бомбардировку каким бы то ни было способом незащищенных городов, селений, жилищ или строений.