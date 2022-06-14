Зеленский попросил денег для бандеровцев у евреев, а Подоляк предложил превратить Украины в полигон для испытаний западного оружия

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS

ИЗБРАННЫЕ РЕЧИ И ВЫСТУПЛЕНИЯ

На Украине издали уже второй том речей и выступлений президента Зеленского с начала российской специальной военной операции. Собственно говоря, совершенно излишний расход бумаги. Потому что все выступления сводятся к трем тезисам – Россия – сволочь, Украина победит, и третий тезис, самый главный – ДАЙТЕ ДЕНЕГ И ОРУЖИЯ!

Вот можно было эти три тезиса напечатать, а потом мелким шрифтом в подборе давать даты и аудитории, перед которыми Зеленский это все озвучивал. Хватило бы листа формата А4, правда, с обеих сторон. Такая бы экономия бумаги получилась, что Грета Тунберг наверняка бы Зеленского чем-нибудь наградила. Не деньгами, конечно, а какой-нибудь медалькой, шоколадкой. Или поцелуем.

Впрочем, я не об этом. И даже не о том, что в Третьем рейхе печатали сборники избранных речей фюрера большими тиражами.

На Украине сейчас много говорят и выступают. Военные, гражданские, политики, политологи, журналисты, чиновники и даже те, кто "в штатском" вылезли на свет арены публичности. Но с каждым таким выступлением все крепче уверенность, что каждое второе выступление сделано умственно или психически неполноценным человеком, а каждое первое – кондовым циником.

Воспринимать их перлы нормальному человеку со здравым рассудком непросто. Но практически каждый день можно составлять некий антирейтинг по спикерам и тому, что они публично несут в эфире, в СМИ и т.д.

Вот, например, сборник перлов только за один день.

МИД УПОЛНОМОЧЕН НЕ ГЛОТАТЬ

Глава МИД Украины Дмитро Кулеба, который в последнее время не отметился никакими яркими спичами, повторил свою прежнюю мантру. Мол, если Украине не дадут статус кандидата в члены, то она просто так не проглотит. Странно, конечно, восемь лет спокойно глотали, а тут вдруг не смогут. Так ничего страшного, не сглотнете, так сплюнете, Дмитро.

А вот его подчиненный, регулярный фигурант скандальных хроник посол Украины в Германии Андрей Мельник. Он обиделся на немцев за негостеприимность и приказал Германии задуматься над вопросом, почему украинские беженцы уезжают из ФРГ.

- Большинство украинцев возвращаются (на Украину – прим. авт), причем давно. Из этой страны уезжает больше людей, чем приезжает к вам, - рассказал Мельник и посоветовал. - Германии следует задуматься, почему так много украинцев не хотят здесь оставаться.

Конечно, приукрасил, украинцев в Германии выше крыши, и немцам еще рано радоваться. Но вот Мельнику самому следовало бы задуматься самому, почему же всеобщая эйфория у немцев, распахнувших свои двери для беженцев, вдруг сменилась на совершенно противоположное настроение. Уж не сами ли украинцы, нахально себя ведущие, требующие от хозяев невозможного, оставляющие после себя разгром в квартирах, мусор и самое настоящее собственное дерьмо, размазанное по стенам, потолкам и бытовой технике, каким-то образом повлияли на смену отношения к ним? Да нет, ну такого, конечно, просто не может быть. Да? Это и про украинцев, и про способность Мельника задумываться. Кстати, мелкий еще такой нюанс, никто в гости украинцев не звал. Им дали убежище, а это, согласитесь, как говорят в пока еще украинской Одессе, две большие разницы.

ЕВРЕИ, ДАЙТЕ ДЕНЕГ БАНДЕРОВЦАМ!

Мельника обошел и переплюнул самый главный спикер – президент Украины Володя "нелох" Зеленский.

- В Нью-Йорке начался глобальный форум, организованный Американским еврейским комитетом. Это одна из наиболее влиятельных структур, которая очень помогает продвигать решения для нашей защиты. Призвал их еще удвоить усилия, чтобы мы получили больше современного оружия, больше финансовой поддержки для нашего государства, чтобы мы могли быстрее закончить эту войну, - отчитался Зеленский про очередную попытку поклянчить денег и оружия. При этом, в обращении к американским евреям он безудержно спекулировал про российские ракетные удары по Бабьему яру в Киеве, еврейским святыням в других городах. Врал так вдохновенно, что в ответ американские евреи проскандировали девиз бандеровцев, с которым на устах эти нелюди резали евреев и не только на Украине: "Слава Украине! Героям слава!"

После чего Зеленский пообещал уже своему населению, что, мол, еще немного, и "флаг Украины снова будет над Ялтой и Судаком, над Джанкоем и Евпаторией. И пусть каждый из российских чиновников, кто захватил себе драгоценную землю в Крыму, помнит: это не та земля, где им будет покой". Беспокоится, похоже, Володя о своей квартире в элитном квартале в Ялте. Но не тот способ вернуть ее выбрал этот "нелох". Хотя коммуналку супруга платит исправно, это не поможет.

А еще Зеленский пообещал, что, дескать, ВСУ сейчас как перейдут в наступление, и всех "освободят". Уже готовы, но не хватает мелочи, сущего пустяка – вооружений. Но этим вопросом уже занимаются.

И ОРУЖИЯ! БОЛЬШЕ ОРУЖИЯ!

Что тут же подтвердил советник главы Офиса президента, известный украинский переговорщик Михаил Подоляк, озвучивший такие "хотелки" Киева, от которых у неподготовленного человека может голова закружиться.

Cоветник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Фото: REUTERS

- Буду прямолинейным. Чтобы закончить войну и выбросить Россию из Украины, нам нужен паритет тяжёлого оружия, - заявил этот антигерой украинского политического романа и конкретизировал требования. - 1000 гаубиц калибра 155 мм, 300 РСЗО, 500 танков, 2000 единиц бронетехники, 1000 БПЛА.

Скажем прямо – это примерно то самое, что имела Украина до начала российской спецоперации, и подавляющую часть чего она утратила за прошедшие сто с небольшим дней. И это гораздо больше, чем имеют на вооружении армии большинства европейских стран. При этом никаких гарантий, что и эти вооружения Украина не потеряет, никто не даст.

Подоляка тут же подхватил захлебываюйщийся от вожделения гаубиц и "Джавелинов" другой советник Алексей Арестович.

- Остановить Путина может только оружие, оружие, оружие, оружие, оружие, оружие, оружие, много оружия, - захлебываясь слюнями и чуть ли не оргазмируя размечтался он (коллега Александр Коц подсчитал, что за 30 секунд Арестович смог произнести слово "оружие" 24 раза!) и даже согласился на размен. - Лучше бы дали оружие, чем кандидатство в ЕС. Мы бы сами разобрались и с кандидатством, и со всем остальным.

Со всем остальным – это он, наверное, про сам ЕС. Дайте, дескать, оружие, и мы отомстим: сначала русским, дорогие европейцы, а потом и до вас доберемся.

УКРАИНУ ПРЕДЛОЖЕНО ПРЕВРАТИТЬ В ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ПОЛИГОН ДЛЯ ЗАПАДА

А вот Подоляк предложил другой обмен, еще более циничный и бесчеловечный. Он уже заранее согласился, чтобы на Украине испытывались всяческие западные новинки, которые подходят под определение "вундерваффе".

- Зачем думать, проводить заседания военных комитетов с экспертными спорами, теоретические выкладки бесконечно рисовать? У нас же сейчас все это можно проверить прямо на поле боя, на востоке Украины, в большом объёме, - объяснил он НАТОвским генералам дополнительные услуги, которые готов предоставит им Киев со скидкой по прайсу.

Понятно, что для Запада (как, кстати, и для сидящих в Киеве руководителей Украины) местное население – это даже не лабораторные крысы и мышки, а еще менее ценное расходное сырье, но вот так откровенно и цинично. Испытания ведь чреваты - летит не туда, взрывается не там. Но ведь и самого Подоляка, и даже Зеленского западные партнеры совсем не похвалят и не погладят по головке, если какой-нибудь образец не сработает и достанется российским военным в целости и сохранности. А такое тоже бывает – испытания, что возьмешь.

На сегодняшний день именно предложение Подоляка превратить Украину в полигон для испытаний западного оружия побеждает в нашем антирейтинге с большим отрывом и призом за нетривиальность идеи.

Больше бреда!