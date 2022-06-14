Песков рассказал о новой программной речи Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент на петербургском форуме расскажет, как Россия будет развиваться дальше.

Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал в интервью ТАСС о попытках изолировать Россию, «рэкете» американских послов и санкциях, вернувшихся Западу «бумерангом». Вот пять главных заявлений пресс-секретаря президента.

БИЗНЕСУ ВЫКРУЧИВАЮТ РУКИ

- Выталкивание России из международной жизни — это дело абсолютно бесперспективное. Россия продолжит торговые, инвестиционные обмены с дружественными странами, будут новые «нейронные сети» производства. Все это будет восстановлено на новой основе в условиях той войны, которая против нас объявлена и начата.

Да, есть решение Евросоюза, есть директива для всех вассалов со стороны США - очень многие предприниматели и из Америки, и из Европы вынуждены сейчас пережидать. И при первой возможности они намерены обратно вернуться на наш рынок.

Сейчас им трудно, потому что им выкручивают руки, причем делают это далеко не элегантно. Во всех странах работают американские послы, которые, как такие, знаете, заядлые рэкетиры. Они ходят по этим компаниям и угрожают им смертным судом, если кто-то будет проявлять интерес к российской экономике.

ЯЙЦА ВЫНИМАЮТ ИЗ ОДНОЙ КОРЗИНЫ

- Ослабевает роль резервных валют, роль доллара, роль евро. Многие страны теряют доверие к юридическим, к финансовым системам. Когда у вас вложены деньги в некую страну и вы отчетливо вдруг поняли, что их могут у вас просто отобрать, или если вы вкладываете деньги в какие-то огромные объекты и понимаете, что их тоже могут отобрать, то вы, естественно, если вы разумный инвестор, постепенно начинаете яйца все-таки класть в разные корзины.

О ЧЕМ РАССКАЖЕТ ПУТИН?

- Конечно, в этом году его речь на форуме (на ПМЭФ — Ред.) будет чрезвычайно важной. Этот год ознаменовался таким, наверное, идеальным системным штормом. Экономика стала заложницей политики, а политики многих стран во время коронавируса совершили огромное количество ошибок. Ошибки усугубились той экономической войной, которую начали против России. Россия слишком большая страна, чтобы война против нее не аукалась им в качестве бумеранга. Я уверен, что президент будет говорить об этом.

МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ В КРЕМЛЕ

- Да, пока у нас действуют особые меры предосторожности в отношении главы государства. В Кремле и на Старой площади (где находится Администрация президента — Ред.), например, по-прежнему действует масочный режим, - рассказал Песков, добавив, что никаких особых мер из-за оспы обезьян не вводилось.

ОТПУСК ПУТИНА

Журналисты спросили, планирует ли российский лидер летом уйти в отпуск.

— Нет, пока об этом речь не идет, - ответил представитель Кремля.